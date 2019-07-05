Семь вещей, которые стоит перестать делать замужней женщине

4. Унижать супруга перед детьми

Авторитет отца должен быть непререкаем. По крайнем мере, женщине, по своей сути, проще быть ласковой и домашней, она нагляднее может подавать пример уважения ко второй половине. Чем чаще вы будете искренно хвалить своего супруга при детях, тем больше гарантий, что в будущем ваши сыновья станут настоящими мужчинами, а девочки будут расти нежными созданиями. Даже если муж не справляется со своей ролью добытчика, если он не смог обозначить свое главенствующее или хотя бы равное положение в семейной иерархии, не стоит выяснять отношения при детях. Понятно, что у женщины слишком много обязанностей, с которыми порой нелегко справиться: на ней домашнее хозяйство, забота о детях, нагрузка на работе. Она перестает сдерживаться и выпускает пар на близкого человека. Суженый при этом может стать окончательным рохлей или злобным женоненавистником. И этот пример негативно повлияет на дальнейшую жизнь детей. Помните, что оба супруга и их дети счастливы, пока в семье царит взаимное уважение и любовь.

5. Манипулировать сексом

Лишить мужчину любовных утех — одна из самых основных манипуляций, доступных женщинам. Многие жены таким образом пытаются управлять партнером, чтобы добиться желаемого. Наши бабушки всегда говорили, что мириться нужно до того, как легли спать, потому что супруги должны ложиться в одну постель.

Тактильность и объятия энергетически связывают пару. Конечно, мы не говорим про случаи, когда с мужем и ложиться не хочется, если он оскорбил или поднял руку. Это уже другая история. Мы про то, что женщине не стоит шантажировать нормального мужа ради шубки или невымытой посуды. Во-первых, семейная жизнь превращается в товарно-денежные отношения, где товар — это вы. Во-вторых, мужчина перестанет доставлять вам удовольствие, потому что поймет, что секс для вас не важен. Еще много неприятных последствий может спровоцировать такое поведение: измены, агрессию, импотенцию. Как говорит известный психолог Михаил Литвак, грех отдаваться без любви, грех не отдаваться, если любишь.

6. Лишать мужчину личного пространства

Сколько бы вы ни были женаты, мужчина не может стать вашей личной принадлежностью. У него есть свои желания, хобби, интересы. Нам, женщинам, хочется потрещать по телефону с подругой, встретиться с любимыми одноклассницами, застрять на полдня на шопинге. Мужчине необходимо поиграть с друзьями в бильярд, съездить на рыбалку, повозиться с машиной в гараже. Если появляется слишком много запретов: «не встречайся с друзьми», «не задерживайся на работе», «не иди на футбол», то супруге в первую очередь нужно разобраться в себе, а не в муже. Почему возникает недоверие, несговорчивость, недовольство и, как следствие, посягательство на пространство мужа? Скорее всего, женщина не уверена в себе, у нее мало личных интересов и хобби, и самое главное — ей не хватает заботы и внимания. Супруга все запрещает мужу в том случае, когда она сама несчастна. Поэтому необходимо все это обсудить со второй половинкой, договориться о совместном времяпрепровождении и выделить друг другу время на возможность уйти в себя, свои увлечения. У каждого должен быть свой личный укромный уголок, где человек восстанавливается и набирается сил.

7. Делить на «твое» и «мое»