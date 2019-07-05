Семь вещей, которые стоит перестать делать замужней женщине

Мы могли капризничать и топать ножкой, когда были под опекой папы и мамы. Но как только выходишь замуж, понимаешь, что дирижировать нужно теперь не чужими, а своими эмоциями. Что не надо вытворять, если кольцо уже на пальце и жить в семье ты собираешься долго и счастливо.
1. Долго обижаться
Недавно знаменитый 102-летний голливудский актер Кирк Дуглас (отец Майкла Дугласа) отпраздновал 65-летнюю годовщину свадьбы со 100-летней Энн Байденс. Секретом своего долголетия они считают семейное счастье. В их доме до сих пор царят трепетные и нежные отношения. Дуглас шутит, что Энн — самая сложная женщина, которую он встречал. Она же благодарна ему, что научил не обижаться по мелочам, ведь главное — это поддержка друг друга в любые периоды жизни. А пережить им пришлось многое: смерть общего сына, рак молочной железы Энн, падение на вертолете Кирка и его тяжелое восстановление после инсульта. Когда видишь такие семейные истории, понимаешь, что злость, месть, наивные обиды отнимают много сил и времени, которые можно потратить на созидание.
К сожалению, без ссор жить не получается, поэтому необходимо решать проблемы по мере их возникновения. Не терпите, когда вы чем-то недовольны. Скажите об этом прямо, не копите обиды и недовольство, иначе раздражение и эмоции все равно когда-нибудь выплеснутся. Вспомните, как рассуждала великая Коко Шанель:
«Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно, — вот что такое идеальная женщина».
2. Терять контроль над собой
Если негативные эмоции зашкаливают и вы чувствуете, что сейчас взорветесь, — тормозите! Как только один из партнеров понижает градус накала нервозного состояния, второй инстинктивно начинает сдерживаться. Не поддавайтесь своему минутному настроению, не делайте того, о чем потом можно пожалеть. Остановка скандала, пауза в ссоре помогут принять взвешенные решения. Проблема может показаться не такой уж и катастрофичной, а примирение приблизится гораздо быстрее, чем после шумного дебоша. Как говорят в народе:
«Драчливый петух жирен не бывает».
И речь здесь не только про трату энергии физической, но и про моральное состояние, которое истощается при неконтролируемых душевных порывах. Научитесь управлять спонтанным настроением, а для этого чаще разговаривайте с супругом. Ему тоже есть что вам сказать.
3. Нелестно отзываться о муже
Перефразируя слова Бернарда Шоу, можно сказать, что идеальная жена — это женщина, считающая, что у нее идеальный муж. Как часто мы слышим от подруг, что ее муж неудачник, что он ни на что не способен, у него ничего не получится. Жалующаяся женщина в это время думает, что она возвышается над ним, считает себя лучше. Унижая мужа, она пытается получить поддержку общества и осуждение его поведения. Но получается все наоборот. Со стороны видна несостоятельность самой женщины. Создается впечатление, что она живет не с тем и не так, она не способна управлять действительностью и пытается плыть по вязкому течению, обвиняя в этом самых близких. Упрекая супруга, женщина некоторым образом предает его и теряет не только свое лицо, но и доброе имя своего суженого. Надо быть честной — если он плохой, уходите от него и не живите вместе. А лучше все-таки набраться мудрости, не выносить сор из избы и вспомнить, что замуж вы выходили за самого умного, чуткого и заботливого.
4. Унижать супруга перед детьми
Авторитет отца должен быть непререкаем. По крайнем мере, женщине, по своей сути, проще быть ласковой и домашней, она нагляднее может подавать пример уважения ко второй половине. Чем чаще вы будете искренно хвалить своего супруга при детях, тем больше гарантий, что в будущем ваши сыновья станут настоящими мужчинами, а девочки будут расти нежными созданиями. Даже если муж не справляется со своей ролью добытчика, если он не смог обозначить свое главенствующее или хотя бы равное положение в семейной иерархии, не стоит выяснять отношения при детях. Понятно, что у женщины слишком много обязанностей, с которыми порой нелегко справиться: на ней домашнее хозяйство, забота о детях, нагрузка на работе. Она перестает сдерживаться и выпускает пар на близкого человека. Суженый при этом может стать окончательным рохлей или злобным женоненавистником. И этот пример негативно повлияет на дальнейшую жизнь детей. Помните, что оба супруга и их дети счастливы, пока в семье царит взаимное уважение и любовь.
5. Манипулировать сексом
Лишить мужчину любовных утех — одна из самых основных манипуляций, доступных женщинам. Многие жены таким образом пытаются управлять партнером, чтобы добиться желаемого. Наши бабушки всегда говорили, что мириться нужно до того, как легли спать, потому что супруги должны ложиться в одну постель.
Тактильность и объятия энергетически связывают пару. Конечно, мы не говорим про случаи, когда с мужем и ложиться не хочется, если он оскорбил или поднял руку. Это уже другая история. Мы про то, что женщине не стоит шантажировать нормального мужа ради шубки или невымытой посуды. Во-первых, семейная жизнь превращается в товарно-денежные отношения, где товар — это вы. Во-вторых, мужчина перестанет доставлять вам удовольствие, потому что поймет, что секс для вас не важен. Еще много неприятных последствий может спровоцировать такое поведение: измены, агрессию, импотенцию. Как говорит известный психолог Михаил Литвак, грех отдаваться без любви, грех не отдаваться, если любишь.
6. Лишать мужчину личного пространства
Сколько бы вы ни были женаты, мужчина не может стать вашей личной принадлежностью. У него есть свои желания, хобби, интересы. Нам, женщинам, хочется потрещать по телефону с подругой, встретиться с любимыми одноклассницами, застрять на полдня на шопинге. Мужчине необходимо поиграть с друзьями в бильярд, съездить на рыбалку, повозиться с машиной в гараже. Если появляется слишком много запретов: «не встречайся с друзьми», «не задерживайся на работе», «не иди на футбол», то супруге в первую очередь нужно разобраться в себе, а не в муже. Почему возникает недоверие, несговорчивость, недовольство и, как следствие, посягательство на пространство мужа? Скорее всего, женщина не уверена в себе, у нее мало личных интересов и хобби, и самое главное — ей не хватает заботы и внимания. Супруга все запрещает мужу в том случае, когда она сама несчастна. Поэтому необходимо все это обсудить со второй половинкой, договориться о совместном времяпрепровождении и выделить друг другу время на возможность уйти в себя, свои увлечения. У каждого должен быть свой личный укромный уголок, где человек восстанавливается и набирается сил.
7. Делить на «твое» и «мое»
Это касается всего: и финансовых вопросов, и распределения сил на родственников. Женщина в наше время очень часто зарабатывает наравне, а то и больше мужа. Выделите общий бюджет на ведение хозяйства, создайте месячную копилку, куда будете откладывать равные суммы на бытовые нужды. Уделяйте равноценное время на родителей с обеих сторон. Не лезьте в дрязги с родственниками супруга. Не занимайтесь разделом совместно нажитого имущества при еще живой и дышащей в полную силу вашей семье. И помните, что семья — это не ячейка государства, семья — это государство и есть. Законы и кодексы вы пишете в ней сами, в ней вы являетесь и министром экономики, и иностранным дипломатом.