Что носить летом 2019: ТОП-10 базовых вещей, которые должны быть у тебя в гардеробе

Если ты задалась вопросом «что носить летом?», мы поможем тебе подобрать правильный базовый гардероб. Выглядеть стильно, имея в запасе ключевые вещи - просто, если ты умеешь грамотно комбинировать эти вещи между собой, пишет Tochka.net. Ниже показываем на примерах с фото базовые вещи лета 2019.
1. Брюки-палаццо.
Если ты хочешь быть в тренде, эти брюки должны быть в твоем летнем гардеробе. Для повседневной прогулки надевай брюки-палаццо с укороченными топами и шелковыми блузами. В более прохладную погоду стилисты рекомендуют носить брюки-палаццо с яркой толстовкой или свитшотом.
2. Белая блуза.
Свободная, расклешенная блуза белого цвета станет отличным дополнением под любой образ: деловой, повседневный или вечерний. Стилисты рекомендуют носить белую блузу с мини-юбками, черными брюками, джинсами и платьями в бельевом стиле.
3. Белые кроссовки.
Модные кроссовки ugly-pretty также должны быть в твоем летнем гардеробе. Такие кроссовки выглядят необычно, ярко и очень модно. И если ты в поисках модных кроссовок, ugly-pretty - твой вариант!
4. Поясная сумка.
Если ты в поисках удобной, компактной и практичной сумки на лето, поясная сумка твой вариант. Носи ее со свободными платьями, комбинезонами, плиссированными юбками и вещами из денима в дополнении с яркими аксессуарами и украшениями.
5. Бежевый тренч.
Для более прохладной погоды летом выбирай элегантный и универсальный бежевый тренч. В 2018 году обрати внимание на прямые, однобортные oversize-варианты тренча ниже колена.
6. Платье с цветочным принтом.
Такая расцветка подойдет романтичным девушкам, которые обожают женственные наряды. Носить такое платье лучше с босоножками на низком ходу либо же со стильными кедами.
7. Мюли.
Ультрамодные туфли мюли хорошо подходят под укороченные брюки, кюлоты и джинсы, открывающие лодыжки, а также юбки и платья миди, которые добавляют образу женственности.
8. Слитный купальник.
Такой купальник подойдет абсолютно любой фигуре, главное правильно выбрать принт: подойдет как монохромный, так и в горошек или полоску.
9. Солнечные очки cat-eyes.
Хит 2019 года - микроочки. В этом сезоне стилисты предлагают выбирать разноцветные миниатюрные и узкие очки с леопардовым принтом, коричневые или черные.
10. Соломенная сумка.
С плетеной сумкой ты будешь выглядеть очень стильно и необычно. Кстати, такая сумочка прослужит тебе очень долго, а носить ты сможешь ее не только на пляж.