Чт, 4.07.2019
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  • Что носить летом 2019: ТОП-10 базовых вещей, которые должны быть у тебя в гардеробе

Что носить летом 2019: ТОП-10 базовых вещей, которые должны быть у тебя в гардеробе

Свободная белая блуза.

ФОТО: Intsagram

Если ты задалась вопросом «что носить летом?», мы поможем тебе подобрать правильный базовый гардероб. Выглядеть стильно, имея в запасе ключевые вещи - просто, если ты умеешь грамотно комбинировать эти вещи между собой, пишет Tochka.net. Ниже показываем на примерах с фото базовые вещи лета 2019.

1. Брюки-палаццо. 

Если ты хочешь быть в тренде, эти брюки должны быть в твоем летнем гардеробе. Для повседневной прогулки надевай брюки-палаццо с укороченными топами и шелковыми блузами. В более прохладную погоду стилисты рекомендуют носить брюки-палаццо с яркой толстовкой или свитшотом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2. Белая блуза.

Свободная, расклешенная блуза белого цвета станет отличным дополнением под любой образ: деловой, повседневный или вечерний. Стилисты рекомендуют носить белую блузу с мини-юбками, черными брюками, джинсами и платьями в бельевом стиле.

Свободная белая блуза.

ФОТО: Intsagram

3. Белые кроссовки. 

Модные кроссовки ugly-pretty также должны быть в твоем летнем гардеробе. Такие кроссовки выглядят необычно, ярко и очень модно. И если ты в поисках модных кроссовок, ugly-pretty - твой вариант!

4. Поясная сумка. 

Если ты в поисках удобной, компактной и практичной сумки на лето, поясная сумка твой вариант. Носи ее со свободными платьями, комбинезонами, плиссированными юбками и вещами из денима в дополнении с яркими аксессуарами и украшениями.

5. Бежевый тренч. 

Для более прохладной погоды летом выбирай элегантный и универсальный бежевый тренч. В 2018 году обрати внимание на прямые, однобортные oversize-варианты тренча ниже колена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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6. Платье с цветочным принтом. 

Такая расцветка подойдет романтичным девушкам, которые обожают женственные наряды. Носить такое платье лучше с босоножками на низком ходу либо же со стильными кедами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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7. Мюли. 

Ультрамодные туфли мюли хорошо подходят под укороченные брюки, кюлоты и джинсы, открывающие лодыжки, а также юбки и платья миди, которые добавляют образу женственности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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8. Слитный купальник. 

Такой купальник подойдет абсолютно любой фигуре, главное правильно выбрать принт: подойдет как монохромный, так и в горошек или полоску.

9. Солнечные очки cat-eyes. 

Хит 2019 года - микроочки. В этом сезоне стилисты предлагают выбирать разноцветные миниатюрные и узкие очки с леопардовым принтом, коричневые или черные.

10. Соломенная сумка. 

С плетеной сумкой ты будешь выглядеть очень стильно и необычно. Кстати, такая сумочка прослужит тебе очень долго, а носить ты сможешь ее не только на пляж.

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