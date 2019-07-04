Что носить летом 2019: ТОП-10 базовых вещей, которые должны быть у тебя в гардеробе

1. Брюки-палаццо.

Если ты хочешь быть в тренде, эти брюки должны быть в твоем летнем гардеробе. Для повседневной прогулки надевай брюки-палаццо с укороченными топами и шелковыми блузами. В более прохладную погоду стилисты рекомендуют носить брюки-палаццо с яркой толстовкой или свитшотом.

2. Белая блуза.

Свободная, расклешенная блуза белого цвета станет отличным дополнением под любой образ: деловой, повседневный или вечерний. Стилисты рекомендуют носить белую блузу с мини-юбками, черными брюками, джинсами и платьями в бельевом стиле.

Свободная белая блуза. ФОТО: Intsagram

3. Белые кроссовки.

Модные кроссовки ugly-pretty также должны быть в твоем летнем гардеробе. Такие кроссовки выглядят необычно, ярко и очень модно. И если ты в поисках модных кроссовок, ugly-pretty - твой вариант!

4. Поясная сумка.

Если ты в поисках удобной, компактной и практичной сумки на лето, поясная сумка твой вариант. Носи ее со свободными платьями, комбинезонами, плиссированными юбками и вещами из денима в дополнении с яркими аксессуарами и украшениями.

5. Бежевый тренч.

Для более прохладной погоды летом выбирай элегантный и универсальный бежевый тренч. В 2018 году обрати внимание на прямые, однобортные oversize-варианты тренча ниже колена.

6. Платье с цветочным принтом.

Такая расцветка подойдет романтичным девушкам, которые обожают женственные наряды. Носить такое платье лучше с босоножками на низком ходу либо же со стильными кедами.

7. Мюли.

Ультрамодные туфли мюли хорошо подходят под укороченные брюки, кюлоты и джинсы, открывающие лодыжки, а также юбки и платья миди, которые добавляют образу женственности.

8. Слитный купальник.

Такой купальник подойдет абсолютно любой фигуре, главное правильно выбрать принт: подойдет как монохромный, так и в горошек или полоску.

9. Солнечные очки cat-eyes.

Хит 2019 года - микроочки. В этом сезоне стилисты предлагают выбирать разноцветные миниатюрные и узкие очки с леопардовым принтом, коричневые или черные.

10. Соломенная сумка.