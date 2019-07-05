На марку косметики Рианны Fenty Beauty подали в суд

В США еще 20 лет назад вышел закон о доступности веб-контента: в частности, веб-сайты должны быть адаптированы для людей с ограниченными возможностями, например, для слабовидящих и незрячих.

Как сообщает The Blast, Гутьеррес заявила суду, что на сайте имеются «барьеры доступа», из-за которых она не может совершать покупки. Более того, она требует 15 тысяч долларов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Американская певица, которая в этом году увеличила свое состояние до 600 миллионов долларов, оставив позади таких серьезных конкурентов, как Мадонна, Селин Дион и Бейонсе, и став самой богатой женщиной в мире музыки, запустила свою линию косметики в 2017 году. За первые несколько недель со старта продаж в Sephora Рианна заработала более 100 миллионов долларов.

Исполнительница хита You Da One также занимается продвижением своей линии аксессуаров и модной одежды в сотрудничестве с люксовым гигантом LVMH.

К слову, судебные разбирательства для Рианны не в новинку. В январе звезда подала в суд на своего отца Рональда Фенти за использование названия ее бренда Fenty в коммерческих целях. Она обвинила его в создании компании по поиску талантов Fenty Entertainment. По словам певицы, отец проигнорировал неоднократные просьбы не использовать ее имя для получения прибыли. Помимо этого, Рональд пытался зарегистрировать наименование Fenty для сети отелей, однако компания селебрити сделала это раньше. Также он пытался договориться о турне певицы в Латинской Америке с SBS Entertainment, которая предлагала за него более 15 миллионов долларов.