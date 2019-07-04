На пол-лица: девушки, которые переборщили с инъекциями в губы

Какая девушка не мечтает о чувственных, пухлых губах? Увы, природа не всех наделила такими, но ведь сегодня существует немало способов решить проблему, от макияжа до филлеров. Некоторых личностей настолько ослепляет стремление достичь совершенства, что они напрочь теряют чувство меры, пишет Fabiosa.ru. Глядя на губы таких девушек, невольно думаешь о том, что они могут лопнуть в любой момент. Что ж, у каждого свои представления о красоте!

Девушки, которые переборщили с инъекциями в губы

Анелла

27-летний архитектор из Познани, которую в Сети прозвали «польской Барби», потратила более $40 000 на пластические операции, включая коррекцию носа и увеличение груди. Но больше всего досталось губам Анеллы, которые больше напоминают две сардельки.

Алекса

Со времён «Фабрики звёзд» с внешностью девушки произошло немало метаморфоз. Обладательнице и без того пухлых губ оказалось недостаточно их натурального объёма, из-за чего Алекса решилась на инъекции филлеров. Если одни поклонники одобрили новый образ певицы, другие перестали её узнавать.

Синди Мур

32-летняя англичанка с юности мечтала стать похожей на резиновую куклу. Что ж, это у неё получилось. Сейчас у Синди настолько огромные губы, что ей даже тяжело закрыть рот.

Александра Шева

Природа наградила звезду «Дома-2» миловидным личиком и стройной фигурой, однако этого девушке показалось недостаточно. Попав на реалити-шоу, Александра всерьёз взялась за свою внешность. Сегодня её губы выглядят, мягко говоря, неестественно, занимая едва ли не половину лица.

Мэри Магдален

У канадской танцовщицы тоже был кумир — Анджелина Джоли. Чтобы приблизиться к внешности голливудской звезды, Мэри откорректировала форму носа, перенесла 3 операции по увеличению бюста, а также сделала более 15 инъекций филлеров в губы. Хотя схожесть Магдален с Джоли вызывает сомнения, сама канадка довольна результатами своих трансформаций.

Карли Мерсола

Эта девушка задалась целью стать копией соблазнительной Джессики Рэббит — мультперсонажа из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Особого сходства с кумиром мы, честно говоря, не заметили, но размер губ Карли определённо впечатляет. Впрочем, не только губ!

Рита Керн

Ещё одна участница «телестройки», которая решила перекроить свою внешность. Трансформациями Рита увлеклась не на шутку — сегодня её губы и бюст выглядят просто устрашающе!