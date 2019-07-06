Знаки Зодиака, которые во время беременности будут невыносимы как никогда

Беременность каждой женщины проходит по-разному — одни становятся сентиментальными, другие открывают «второе дыхание», третьи будто не замечают своего положения. Однако есть ещё один вид беременных женщин — капризные — и они будут капать мужьям на мозги все 9 месяцев, пишет Rsute.ru. Наиболее часто среди таких дам встречаются некоторые знаки Зодиака.
Близнецы
Пальма первенства среди самых невыносимых будущих мам уходит Близнецам. Женщины, рождённые под этим знаком, даже в нормальном состоянии не отличаются спокойствием и рассудительностью, а уж будучи в положении они вымотают окружающим все нервы. Поначалу беременные Близнецы могут вести себя тихо, однако уже с 3-4 месяца наверстают упущенное с лихвой.
Рак
Раки становятся очень плаксивыми и истеричными во время беременности. Несмотря на семейный характер этого знака и радость материнства, женщины будут преувеличивать любую мелочь и раздувать из мухи слона на протяжении всех 9 месяцев беременности.
Стрелец
Стрельцы отличаются довольно лёгким характером, однако беременность может сыграть с ним злую шутку. Стрельцам будет постоянно казаться, что их свободу ограничивают и не дают наслаждаться жизнью в полной мере.
Рыбы
Рыбы — эмоциональный и ранимый знак, а во время беременности их душевное состояние ослабевает в разы. Рыбам будет постоянно казаться, что им уделяют мало внимания, что их не слышат и не понимают, потому мужчине стоит сдувать со своей женщины пылинки во избежание истерик.