Уловка, с помощью которой можно проверить, удобны ли туфли на каблуках, даже не примеряя их

Сколько раз вы покупали туфли, которые невозможно носить, потому что они очень неудобные? Такая обувь часто перемещается в шкаф на постоянное хранение, пишет Zen.yandex.ru.

Мы предлагаем вам попробовать один трюк, который позволит даже на фото определить подойдут ли вам туфли и будет ли вам в них комфортно.

Расстояние от пятки до подошвы

Секрет не в пятке и не в подошве, и даже не в высоте каблука, ведь и очень высокие каблуки могут быть удобными, если у них хорошая колодка.

В нашем же случае важно расстояние между пяткой и подошвой.

Чем меньше это расстояние, тем большее давление будет ощущаться на ступню, и, следовательно, комфорта при ходьбе будет меньше.

ФОТО: http://lyudmilaskiba.com

Это прекрасно видно на этих рисунках. Разница в полсантиметра между пяткой и подошвой в этом примере может, на первый взгляд, показаться незначительной. Но чем дольше вы ходите в таких туфлях, тем сильнее вы почувствуете разницу! Причем на рисунках, цифры приведены в качестве примера, они не эталон.

ФОТО: http://lyudmilaskiba.com

Итак, если вы планируете приобрести туфли в интернет-магазине, то меряйте расстояние между пяткой и подошвой по фото.

В обувном магазине сделать это можно прямо на обуви.

В результате измерений выбирайте ту пару, где это расстояние будет больше.