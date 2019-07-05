Сладкие дыньки или сочные персики: какая форма груди считается идеальной?

Немного истории

Эталон женской груди менялся на протяжении многих эпох.

В эпоху Средневековья наибольшее восхищение вызывала маленькая грудь. А вот во времена Венеры Милосской — совсем наоборот. В эпоху, когда правила Мария Антуанетта, было решено делать даже бокалы под шампанское по форме груди королевы.

Женская грудь всегда была объектом привлечения внимания противоположного пола и восхищения. Именно зоне декольте вот уже на протяжении многих веков всегда уделяется значительное внимание.

Наше время

Девушки XXI века ничуть не отстают от своих предшественниц и до сих пор стараются разгадать секрет идеальной груди. Однако многие из них забывают, что грудь — такая же часть тела, как и все остальное. Поэтому вряд ли она будет восприниматься отдельно от своей хозяйки. В результате для каждой женщины существуют свои стандарты груди, подходящие к остальным параметрам тела. Существует множество факторов, на которые нужно опираться в поисках идеальной груди. Это и анатомия тела, и основание молочной железы, и даже размер грудной клетки.

Например, у женщин крупного телосложения идеально будет смотреться грудь третьего или четвертого размера. Однако такой размер совсем не подойдет хрупкой, худенькой девушке.

В разных профессиях идеал женской груди также может меняться. Публичные личности, звезды шоу-бизнеса, актрисы и блогеры предпочитают большую упругую грудь, приковывающую взгляды и обращающую на себя внимание.

В последнее время в моду вошла естественность, поэтому идеалы женской груди подстраиваются под новые веяния. На сегодня можно с уверенностью заявить, что идеальная грудь в первую очередь должна смотреться естественно и красиво.

Характеристика идеальной груди строится по четырем параметрам.

Во-первых, это объем. Объем может быть как выпуклым, так и втянутым.

Во-вторых, плотность. Идеальной считается упругая, но в то же время податливая грудь.

Третьим параметром является высота расположения груди. Стоит помнить, что низкое расположение и птоз — это разные вещи.

Четвертый параметр — это ширина основания. По данному параметру грудь можно считать узкой, средней или широкой.

От мала до велика

Почему-то многие женщины считают, что самое важное в груди — это размер. То есть чем больше грудь, тем она ближе к идеалу. На самом деле самыми оптимальными размерами груди после маммопластики, по мнению хирургов, считаются второй и третий. На что лучше следует обратить внимание, так это на то, чтобы импланты не были асимметричными, а расстояние между молочными железами не превышало четырех сантиметров.

Однако если в голове женщины сидит убеждение, что пышное декольте — это идеал, то переубеждать ее не стоит. Значит, конкретно в этом случае только пышная грудь поможет придать женщине уверенность в своей неотразимости. Главное — не переборщить. Ведь если девушка низкого роста с маленьким размером груди сделает себе пышный бюст — результат может оказаться совсем не идеальным. Тем более всегда нужно помнить о том, что чем больше грудь, тем сильнее вероятность ее опущения в более зрелом возрасте. Те, кто не привык к большой груди, могут столкнуться с такой маленькой неприятностью, как боль при занятиях спортом. Поэтому прежде чем требовать у хирурга идеальную, на ваш взгляд, грудь, необходимо прислушаться к мнению специалиста. Ведь именно он сможет подобрать импланты, идеальные для вас.

Все дело в форме?

С чем только не сравнивают женскую грудь! Чаще всего это фрукты, геометрические фигуры и т. д. Какая же форма женской груди близка к идеалу? Самыми привлекательными считаются конусообразная либо округлая формы. Округлая форма груди в жизни встречается не так часто, как хотелось бы. Может, именно поэтому при маммопластике многие девушки выбирают именно ее.

У многих женщин, стремящихся к идеалу, следующий факт вызывает приступы паники. Любая женская грудь обладает незначительной асимметрией. У многих она практически незаметна, и переживать из-за нее точно не стоит. Необходимо лишь помнить о том, что каждая женская грудь уникальна и привлекательна.

Делом вкуса является также понятие об идеале соска. Эталоном, на который принято равняться, считаются окруженные небольшой ареолой аккуратные соски, устремленные немного вверх. Именно из-за нюансов в сосково-ареолярной зоне многие женщины считают свою грудь неидеальной.