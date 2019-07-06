Топ-6 полезных десертов для тех, кто следит за фигурой

Греча, фасоль, рис или кукуруза – какое отношение, скажете вы, имеют эти продукты к десертам? Самое прямое и необычайно полезное. Krasotka.ee составила рейтинг самых интересных, небанальных и лакомых рецептов, где первую скрипку играют различные крупы, бобовые и семена. Это не просто мода на диковинные сочетания, это реальное требование для тех, кто следит не только за фигурой, но и за своим самочувствием. Эти десерты вам должны понравиться однозначно!