Сб, 6.07.2019
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Топ-6 полезных десертов для тех, кто следит за фигурой
Пошаговые рецепты

Десерт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sitthipong Mahasansombut / PantherMedia / Sitthipong Mahasansombut

Греча, фасоль, рис или кукуруза – какое отношение, скажете вы, имеют эти продукты к десертам? Самое прямое и необычайно полезное. Krasotka.ee составила рейтинг самых интересных, небанальных и лакомых рецептов, где первую скрипку играют различные крупы, бобовые и семена. Это не просто мода на диковинные сочетания, это реальное требование для тех, кто следит не только за фигурой, но и за своим самочувствием. Эти десерты вам должны понравиться однозначно!

1. Пудинг Будха Боул с манго и семенами чиа

2. Морковный торт в бокале с пшеничными отрубями

3. Шоколадный трюфель из красной фасоли

4. Мороженое из гречи с печеньем Oreo

5. Вафли из красной чечевицы

6 . Йогуртовый десерт с геркулесом

Порадуйте себя и своих близких уже на этих выходных!

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