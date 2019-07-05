Продукты, которые нельзя давать детям до трех лет

После 6 месяцев кормления грудным молоком матери начинают прикармливать ребенка, адаптируя его желудок к разной пище. В этот период нет места экспериментам, ведь большинство из тех продуктов, которые усваивает кишечник взрослого человека, не подойдут ребенку.

Побочные эффекты неправильного питания - аллергия, сильные колики, отравление и даже смерть. Многие продукты со «взрослого» стола содержат скрытые инфекции, перед которыми организм малыша окажется бессильным в силу еще несформированной окончательно пищеварительной системы и отсутствия необходимых для их переваривания ферментов. И некоторые из них могут вас удивить.

Какой едой запрещено кормить ребенка до 3-ех лет?

1. Молоко

Среди специалистов не утихают споры относительно важности коровьего молока в детском питании из-за высокого содержания в нем лактозы. Некоторые врачи рекомендуют готовить каши на специальных смесях и включать в рацион кисломолочные продукты, чтобы избежать аллергии и других неприятных последствий для детского желудка. Цельное молоко следует давать после 3-ех лет.

2. Шоколад

Кофеин и сахар - крайне вредные компоненты, оказывающие тяжелое воздействие на пищеварение ребенка. Откажитесь от молочного и от черного шоколада без сахара, пока ребенок не подрастет.

3. Арахисовая паста

Этот чрезвычайно вкусный и любимый детишками продукт не рекомендуется давать 3-ехлеткам из-за высокого риска аллергической реакции. Особенно это касается домашней пасты, на которой быстро образуется плесень.

4. Вишня, виноград и томаты черри

Сырые овощи и фрукты, содержащие косточки, грозят ребенку удушьем, едва вы упустите из виду, что он их ест. Давать малышу их следует в маленьких количествах, предварительно избавившись от семечек и и измельчив на мелкие кусочки.

5. Маршмэллоу

Среди главных недостатков этой воздушной сладости для ребенка можно выделить вязкую текстуру (опять же, можно подавиться), высокое содержание сахара, который портит растущие зубы. Кроме того, пристрастившись к сладкому, малыш может отказаться есть более полезные в этот период продукты, овощи и кашу.

Отдельно можно выделить строгий запрет на прикорм медом для маленьких детей. Натуральный мед может содержать палочку ботулизма, которая поражает нервную систему и может превратить его в инвалида. По некоторым исследованиям, в скрытом виде она содержится в 8% всей имеющейся пчеловодческой продукции.