Шокирующие фотографии Instagram-королев до пластики
Что может быть для девушки лучше, нежели получать удовлетворение от своего отображения в зеркале и чувствовать восхищенные взгляды мужчин на улице?! Тем более, что в Сети много прекрасных образов, которым хочется соответствовать. Ради такого многие решаются на косметические операции.
В 2018 году, по данным Американского общества пластических хирургов, было проведено 1,8 млн хирургических операций, что на четверть больше, чем в 2017 году.
Это можно объяснить тем, что всем хочется выглядеть красиво на фотографиях, видео, чтобы показать друзьям, разместить в соцсетях и получить «лайки». Увеличению числа пластических операций также способствует их относительная доступность и активное развитие новых медицинских технологий.
Однако в погоне за совершенным образом девушки забывают и теряют свою индивидуальность. В итоге все Instagram-королев получаются на одно лицо - красивые и однотипные. Сравните, насколько девушки были уникальны до того, как решились лечь под нож хирурга.
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После таких сравнений впору задуматься: стоит делать пластику или нет. А вы на какую чашу весов встанете? Поделитесь своим мнением, пожалуйста.