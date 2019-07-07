Шокирующие фотографии Instagram-королев до пластики

В 2018 году, по данным Американского общества пластических хирургов, было проведено 1,8 млн хирургических операций, что на четверть больше, чем в 2017 году.

Это можно объяснить тем, что всем хочется выглядеть красиво на фотографиях, видео, чтобы показать друзьям, разместить в соцсетях и получить «лайки». Увеличению числа пластических операций также способствует их относительная доступность и активное развитие новых медицинских технологий.

Однако в погоне за совершенным образом девушки забывают и теряют свою индивидуальность. В итоге все Instagram-королев получаются на одно лицо - красивые и однотипные. Сравните, насколько девушки были уникальны до того, как решились лечь под нож хирурга.

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