Индивидуальная диета для каждого знака Зодиака поможет быть в форме

Овен

Представителям данного созвездия стоит подбирать для себя диету, сбалансированную витаминами, фосфором, магнием. Среди запрещенных продуктов сахар и жиры.

Телец

Данному знаку стоит проводить один раз в 7 дней разгрузочный день, употребляя одни яблоки. Только так они будут довольны собой.

Близнецы

Этому знаку следует следить за своими нервами, что говорит о диете богатой кальцием. Прекрасно подойдут молочные продукты, а также репа и капуста.

Рак

Данному знаку при сокращении употребления жареной, жирной и острой пищи можно будет увидеть положительную динамику. Пища на пару или запечённая может послужить прекрасную службу.

Лев

Представителям данного знака поможет скинуть лишние килограммы спортивные нагрузки, которые продемонстрируют их прекрасную форму.

Дева

Людям, рожденным под данным знакам стоит отдать предпочтение легким блюдам, таким как мюсли и сухофрукты. Только здоровое питание даст им достаточно энергии для больших дел.

Весы

У данного знака есть свои пристрастия в еде, вот с этими продуктами стоит быть предельно осторожными.

Скорпион

Представители данного знака любят побаловать себя вкусным после захода солнца, чего делать не рекомендуется. Так же жирная пища не совсем то, что нужно для стройной фигуры. А вот со стрессом можно бороться не только с помощью вкусненького.

Стрелец

Данному знаку стоит быть осторожней с количеством и излишне соленым продуктам и меньше нервничать.

Козерог

Прекрасная компания – это то что нужно данному знаку. Также не стоит употреблять пищу после 6 часов вечера. Порции можно сделать меньше, а вот перекусы чаще и фигура приятно их порадует.

Водолей

Спасти прекрасный внешний вид и настроение, а главное даст энергию и силы Водолеям спортивная активность.

Рыбы