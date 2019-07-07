Что нельзя делать беременным: ТОП-5 главных примет

1. Нельзя сидеть на пороге

Издавна порог считался символом границы между родным домом и враждебным миром, между потусторонним миром и миром живых. Роженицам запрещалось сидеть на пороге, иначе они могли призвать беду на незащищенного малыша, который еще не прошел крещение и ангела-хранителя. Сидение на пороге действительно может навредить матери и плоду, однако дело вовсе не в злых духах. Порог - не самое удобное место для того, чтобы сидеть там кому-либо, потому что делать это придется в крайне неудобной позе. Это может нарушить кровообращение, что для беременной матери и ее ребенка будет едва ли полезным. Также в дверных проемах часто гуляют сквозняки - простуда ни на ранних, ни на поздних сроках ни к чему.

2. Нельзя брать на руки или играть с кошками

По народным поверьям кошки живут в нашем мире и мире мертвых. Они - друзья людей и нечистой силы. Много поверий связано с этими пушистыми питомцами, одно из них запрещало роженицам играть или даже брать на руки кошку, иначе и у мамы, и у ребенка будет много жестоких врагов. Статистику о количестве врагов, конечно же, никто не вел, однако опасность кошек для будущей мамы могут быть вполне обоснованы с медицинской точки зрения. Кошки являются основным (но не единственным) переносчиком токсоплазмоза, заболевания, которое может привести к гибели плода или его инвалидности. Но это вовсе не повод избавляться от любимого питомца. Ветеринарные клиники проводят анализы на токсоплазмоз, так что можно обезопасить себя прежде, чем случится непоправимое.

3. Нельзя сидеть, скрестив ноги или нога на ногу

Иначе у ребенка будут проблемы с ногами (кривые, разной длины и т.д.). Сидя в таком положении больше проблем будет у будущей матери из-за нарушений кровообращения: отечность ног и варикозное расширение вен. Впрочем, и на малыша в утробе такая поза может подействовать неблагоприятно: нарушение кровообращения матери передается и плоду.

4. Нельзя рассказывать о ребенке

Конечно, со временем скрывать свое положение становится практически невозможным, однако раньше верили, что чем дольше будущая мама умалчивает о своей беременности, тем крепче защита ребенка от сглаза, порч и нечистой силы. Научного основания для такой скрытности нет, хотя происхождение приметы вполне понятно. На фоне гормональных изменений в организме, многие женщины приобретают излишнюю эмоциональность и мнительность, а эмоциональное состояние матери напрямую сказывается на развитии и здоровье ребенка.

5. Нельзя вязать и шить

По народным преданиям будущим мамам запрещается заниматься рукоделием, в особенности вязание или шитьем, в особенности - для малыша. Считалось, что беременная женщина своими руками связывает пуповину младенца - «узлы на нитках завяжут ему дорогу в мир живых», и такой род занятий неизбежно приведет к тому, что плод в утробе матери запутается в пуповине и может умереть от удушья. С медицинской точки зрения все гораздо проще - рукоделие предусматривает длительное, статическое пребывание в одном положении, зачастую не самом удобном. Это может уменьшить поступление полезных веществ из материнского организма к плоду.