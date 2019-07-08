Пять полезных советов для обновления гардероба жителям Эстонии

1. Найдите свой стиль и придерживайтесь его

Подумайте, так ли для вас важно обязательно следовать каждому модному тренду. Я бы скорее посоветовала сохранять индивидуальность и выработать собственный стиль, который подчеркивает ваши лучшие черты, и в котором вы прекрасно себя чувствуете, оставаясь собой.

ФОТО: A.Raudjalg

2. Лучше меньше, но лучше – преимущества капсульного гардероба

В последнее время довольно много говорится о капсульном гардеробе, и это вполне обоснованно. Идея капсульного гардероба состоит в том, что у вас есть с десяток базовых предметов одежды, отражающих ваш личный стиль, которые «не стареют», то есть, не выйдут из моды, и легко комбинируются.

3. Основной гардероб должен состоять из вещей как можно более высокого качества

Постарайтесь создать капсульный гардероб из вещей как можно более высокого качества. На первый взгляд это может показаться слишком затратным, но, если речь идет об одежде или аксессуарах для вашей «базовой коллекции», которые вы сможете надевать часто и легко комбинировать с остальными вещами, то это разумное вложение средств. Вещи высокого качества, как правило, хорошо выглядят после множества стирок, они не теряют форму, на них не расходятся швы, и поэтому их можно носить дольше, избегая таким образом бездумного чрезмерного потребления. Лучше покупайте меньше вещей, но пусть они будут отличного качества.

ФОТО: A.Raudjalg

4. Сохраняйте «трезвость рассудка» в период скидок

Я рекомендую во время скидок не бросаться во все тяжкие и покупать как можно больше вещей, а наоборот, продумать, что вам действительно нужно. Полезный совет – искать по скидке вещи как раз более высокого ценового класса, на которые вы, вероятно, уже некоторое время посматривали. В период скидок их можно купить намного дешевле обычного. Например, сейчас в разгаре большие сезонные скидки, достигающие 50–70% вместо обычных в Эстонии 20–30%.

5. Освежите классику несколькими модными сезонными хитами

Чтобы жизнь стала красочнее, время от времени дополняйте гардероб остромодной одеждой или аксессуаром. Это может быть одна вещь по моде последнего сезона или новая сумочка. Иногда достаточно добавить в гардероб всего один новый предмет, чтобы освежить его и блистать снова.