Девять ежедневных ошибок, которые часто совершаются на кухне

Кухня — важнейшее место в доме. Там вы готовите еду, после чего приходится делать уборку, отскребая пригоревшие пятна на плите и отмывая жирную посуду. Мало где происходит столько всего, как на кухне!
Поэтому кухню надо уважать, чтобы она тоже уважала вас.
Все мы порой совершаем кухонные ошибки, но никогда не поздно измениться!
Вот 9 самых распространённых:
1. Вы не ухаживаете за ножами.
Хорошие ножи — чуть ли не самая важная (и дорогая) утварь на кухне, поэтому надо относиться к ним соответственно. Ножи — штука крепкая, но их легко повредить, если использовать неправильно, пишет Lifter.com.ua.
Используйте ножи только для нарезания продуктов, а не для открывания пакетов. Мойте их вручную и не оставляйте в раковине надолго. Режьте только на досках, потому что любая другая поверхность может затупить лезвие.
Желательно также не хранить ножи в ящике, потому что так немудрено и порезаться. Если у вас нет специального держателя, просто насыпьте рис в какую-нибудь ёмкость и держите в ней ножи.
2. Вы всё чистите уксусом.
Уксус — отличное чистящее средство, спору нет. Но оно не подходит для мраморных, гранитных и каменных поверхностей. Уксус очень кислый, а кислота постепенно разрушает эти дорогие материалы.
Вы же не станете чистить мрамор лимоном? А у уксуса примерно та же кислотность! Используйте специальное средство или хотя бы тёплую воду с добавлением средства для мытья посуды.
3. Вы используете бумажные полотенца вместо тряпок.
Почти всё, что можно вытереть бумажным полотенцем, можно гораздо эффективнее вытереть тряпкой. Тканевые тряпки не только имеют меньший углеродный след, но и обеспечивают большую силу сцепления, поэтому они лучше отскребают грязь и дольше служат.
Разлитую жидкость, крошки и тому подобное лучше вытирать тряпкой или кухонным полотенцем. А когда оно испачкается, бросьте его в стиральную машину вместе с остальными.
4. Вы моете мясо.
Это вредно не только для кухни, но и для здоровья. Достаточно заглянуть в санитарно-эпидемиологические нормы.
Во-первых, мыть сырое мясо незачем, потому что при нагревании все бактерии всё равно погибнут. Во-вторых, мытьё не убивает бактерии, а только распыляет их по раковине и кухне.
5. Вы не моете раковину.
Даже если вы регулярно моете раковину (то есть минимум раз в неделю), этого, скорее всего, недостаточно, ведь это одно из самых грязных мест в доме. Для начала помойте раковину водой с мылом. Сеточку из слива надо обязательно доставать, промывать и дезинфицировать — можно вымочить её в уксусе или помыть в посудомоечной машине.
Дальше обработайте раковину дезинфицирующим средством. Наконец медленно влейте в слив чайную ложку отбеливателя и литр тёплой воды. Это надо делать по крайней мере раз в неделю!
6. Вы не пользуетесь термометром для духовки.
Все духовки нагреваются с разной скоростью, и вы, скорее всего, уже разобрались со своей. Обозначения температуры на ручке не всегда соответствуют действительности, из-за чего еда может пригореть или недопечься.
Вместо того, чтобы периодически доставать еду из духовки и проверять, обзаведитесь термометром, который всегда покажет вам точную температуру.
7. Вы неправильно используете посуду.
Никогда не размешивайте ничего в эмалированной посуде или посуде с антипригарным покрытием с помощью металлических принадлежностей, если не хотите её поцарапать. Дайте посуде остыть, прежде чем мыть её, и ни в коем случае не ставьте разогретую посуду под холодную воду. Мало того, что вы рискуете ошпариться, так ещё и посуда может повредиться.
8. Вы не подписываете продукты в морозилке.
Морозильная камера — самое невероятное место в кухне. Это как машина времени, из которой можно извлечь давно забытые продукты. Проблема в том, что они часто выглядят одинаково, особенно под коркой льда.
В итоге вы либо размораживаете не то, что собирались, либо навеки оставляете продукты в морозильном чистилище, потому что боитесь ошибиться. Предотвратить эту проблему очень легко: всегда надписывайте все пакеты перед заморозкой.
9. Вы не выкидываете губки.
Помните, мы говорили, что раковина — одно из самых грязных мест в доме? Так вот, вполне вероятно, что губка ещё грязнее, а когда вы моете посуду грязной губкой, вы только распространяете бактерии.
Выкиньте губку и замените новой (если очень жалко, можно хотя бы прогнать её через посудомоечную машину). Или используйте щётку вместо мочалок, потому что щётки не представляют собой идеальный рассадник микробов.
А какие из этих ошибок совершаете вы?