Девять ежедневных ошибок, которые часто совершаются на кухне

Поэтому кухню надо уважать, чтобы она тоже уважала вас.

Все мы порой совершаем кухонные ошибки, но никогда не поздно измениться!

Вот 9 самых распространённых:

1. Вы не ухаживаете за ножами.

Хорошие ножи — чуть ли не самая важная (и дорогая) утварь на кухне, поэтому надо относиться к ним соответственно. Ножи — штука крепкая, но их легко повредить, если использовать неправильно, пишет Lifter.com.ua.

Используйте ножи только для нарезания продуктов, а не для открывания пакетов. Мойте их вручную и не оставляйте в раковине надолго. Режьте только на досках, потому что любая другая поверхность может затупить лезвие.

Желательно также не хранить ножи в ящике, потому что так немудрено и порезаться. Если у вас нет специального держателя, просто насыпьте рис в какую-нибудь ёмкость и держите в ней ножи.

2. Вы всё чистите уксусом.

Уксус — отличное чистящее средство, спору нет. Но оно не подходит для мраморных, гранитных и каменных поверхностей. Уксус очень кислый, а кислота постепенно разрушает эти дорогие материалы.

Вы же не станете чистить мрамор лимоном? А у уксуса примерно та же кислотность! Используйте специальное средство или хотя бы тёплую воду с добавлением средства для мытья посуды.

3. Вы используете бумажные полотенца вместо тряпок.

Почти всё, что можно вытереть бумажным полотенцем, можно гораздо эффективнее вытереть тряпкой. Тканевые тряпки не только имеют меньший углеродный след, но и обеспечивают большую силу сцепления, поэтому они лучше отскребают грязь и дольше служат.

Разлитую жидкость, крошки и тому подобное лучше вытирать тряпкой или кухонным полотенцем. А когда оно испачкается, бросьте его в стиральную машину вместе с остальными.

4. Вы моете мясо.

Это вредно не только для кухни, но и для здоровья. Достаточно заглянуть в санитарно-эпидемиологические нормы.

Во-первых, мыть сырое мясо незачем, потому что при нагревании все бактерии всё равно погибнут. Во-вторых, мытьё не убивает бактерии, а только распыляет их по раковине и кухне.

5. Вы не моете раковину.

Даже если вы регулярно моете раковину (то есть минимум раз в неделю), этого, скорее всего, недостаточно, ведь это одно из самых грязных мест в доме. Для начала помойте раковину водой с мылом. Сеточку из слива надо обязательно доставать, промывать и дезинфицировать — можно вымочить её в уксусе или помыть в посудомоечной машине.

Дальше обработайте раковину дезинфицирующим средством. Наконец медленно влейте в слив чайную ложку отбеливателя и литр тёплой воды. Это надо делать по крайней мере раз в неделю!

6. Вы не пользуетесь термометром для духовки.