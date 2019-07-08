Почему не стоит брать фамилию мужа после бракосочетания

В 21 веке давние традиции круто изменились. Брак, как и раньше, можно зарегистрировать в ЗАГСе, обвенчаться в церкви, можно и то, и другое одновременно. Но при этом девушка не обязательно может брать фамилию мужа. И вот почему.

Если смотреть с эзотерической точки зрения, то переходя на фамилию мужа, девушка признает его лидерство в семье. Хотя по социальному статусу она может быть выше, да и в доме всем заправляет она. Так что переход на фамилию благоверного – чистая формальность, ибо так делали еще ее пра-пра-пра-матери.

Но сегодня девушка вправе оставить свою фамилию, хотя они с мужем и скреплены официально брачными узами.

Многие новоиспеченные жены оставляют свою девичью фамилию и по обоюдному согласию с супругом даже дают ее детям.

Пережиток патриархата

Современные супруги зачастую считают пережитком патриархата переход жены на фамилию мужа. Во-первых, потому, что оба зарабатывают примерно одинаково, и жена не зависит финансово от мужа. Во-вторых, в семьях уже давно воцарилось равенство. Даже домашние обязанности не делят на «мужские» и «женские». Все пополам: если женщина на кухне – мужчина занимается уборкой в доме. Если мужчина лепит котлеты на обед – супруга меняет колесо на велосипеде, которое пробила, возвращаясь с дачи.

Равенство

В общем равенство во всем полнейшее. Так зачем отдавать мужчине приоритет в ношении женщиной его фамилии? Пусть каждый остается на своей фамилии.

К тому же, поменяв фамилию, женщина влезает в огромную бумажную волокиту.

А оставаясь на своей фамилии, ничего менять не надо, никаких документов. Как говорится – «и замужем, и дома».