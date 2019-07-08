Разные способы поцелуя говорят об истинных чувствах мужчины к женщине

Поцелуй для влюблённых имеет важнейшее значение, так как свидетельствует о моменте чувственной близости между двумя людьми. С помощью поцелуя можно не только передать чувства, но и случайно открыть своё истинное лицо — способ, которым мужчина целует женщину, может выдать его отношение к ней с потрохами, пишет Rsute.ru.
В губы
Поцелуй в губы или в одну из них свидетельствует о романтическом настрое мужчины и его искренних чувствах к женщине, так как в этот момент он полностью сосредоточен на ней.
В щеку
Поцелуй в щёчку в паре говорит о нежности и симпатии со стороны мужчины, однако такой жест от человека, не являющегося спутником женщины, свидетельствует лишь о дружеских чувствах.
В лоб
Поцелуй в лоб или в зоны возле него (виски, глаза) называют «ангельским» — такой жест со стороны мужчины означает заботу и доверие к своей избраннице.
В нос
Мужчина, целующий свою даму в нос, чувствует нежность по отношению к ней, однако вместе с тем хочет слегка подразнить её.
В ухо
Целуя женщину в ухо, мужчина показывает свою страсть: такой жест означает желание «поиграть» с дамой и раздразнить её.
Французский
Французский поцелуй с использованием языка говорит о страсти мужчины, а также о его стремлении узнать свою даму ещё лучше.
С покусыванием
Поцелуи с покусыванием губ и языка говорят о желании мужчины обладать своей дамой и показать ей, кому она принадлежит. Также этот жест может быть признаком ревнивого мужчины.