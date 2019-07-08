Разные способы поцелуя говорят об истинных чувствах мужчины к женщине

В губы

Поцелуй в губы или в одну из них свидетельствует о романтическом настрое мужчины и его искренних чувствах к женщине, так как в этот момент он полностью сосредоточен на ней.

В щеку

Поцелуй в щёчку в паре говорит о нежности и симпатии со стороны мужчины, однако такой жест от человека, не являющегося спутником женщины, свидетельствует лишь о дружеских чувствах.

В лоб

Поцелуй в лоб или в зоны возле него (виски, глаза) называют «ангельским» — такой жест со стороны мужчины означает заботу и доверие к своей избраннице.

В нос

Мужчина, целующий свою даму в нос, чувствует нежность по отношению к ней, однако вместе с тем хочет слегка подразнить её.

В ухо

Целуя женщину в ухо, мужчина показывает свою страсть: такой жест означает желание «поиграть» с дамой и раздразнить её.

Французский

Французский поцелуй с использованием языка говорит о страсти мужчины, а также о его стремлении узнать свою даму ещё лучше.

С покусыванием