Каким животным человек является по знаку Зодиака

Овен

Представители данного знака всегда славятся своим обаянием. Поэтому к ним можно отнести пантеру, тигра, но никак не барана. Потому что как бы не скрывали они свою агрессию, все равно идет ощущение силы, опасности и ума.

Телец

Люди, рожденные под этим знаком ассоциируются с собакой. Потому что их ум, верность, упрямство очень схожи с манерами собаки. За сладости они готовы практически на все.

Близнецы

Из-за своей двойственности тяжело подобрать для них пример с животным. Однако, за свою неуловимость и хитрость их можно сравнить с угрями, и то когда они в форме.

Рак

Для людей, родившихся под этим знаком очень подходит их зодиакальный символ. Потому что они скрытные, осторожные, если почувствуют опасность сразу же прячутся в свою раковину.

Лев

Представители этого знака могут ассоциироваться только со львами. Им свойственно привлекать к себе внимание окружающих, которые покорно будут выслушивать его и преподносить.

Дева

Личности, которые родились под данным знаком ассоциируются со свиньями. Но только из-за достоинств, своим умом и сообразительностью эти животные подобны человеку.

Весы

Их часто сравнивают с тараканами. А все потому что они активные, любят узнавать что-то новое, могут вынести любые сложности, которые встречаются на их пути.

Скорпион

Из-за своей мудрости, обаятельности, но при всем этом хищности, представителей данного знака спокойно можно сравнивать с совами.

Стрелец

Люди, которые рождаются под этим знаком такие же свободные, быстрые и выносливые, как кони. Поэтому не стоит путать лошадь, которая пашет день и ночь, и конь любящий активность.

Козерог

Их часто сравнивают с акулами. Потому что они могут быть мощными и совсем равнодушными к чужим проблемам.

Водолей

Крысы такие же, как этот представитель, умный, живучий и решительный, как это животное. Они не видят ситуаций, с которых нет выхода.

Рыбы