Три способа приготовить малосольные огурчики за пять минут

5 хитростей засолки

Сперва огурчики нужно купить. Или, если вы счастливый обладатель собственного участка, собрать. А потом соблюсти самые важные правила засолки:

выбирайте небольшие огурцы с пупырышками и обязательно одинакового размера;

перед приготовлением подержите огурцы в холодной фильтрованной воде — это поможет им оставаться крепкими и хрустящими;

всегда обрезайте кончики: это поможет сэкономить время засолки и избавиться от нитратов;

не кладите в одну емкость много огурцов, иначе они потеряют свои хрустящие свойства;

для брожения рассола необходим воздух, поэтому не закрывайте миску или банку слишком плотно.

Разумеется, любой из наших рецептов можно разнообразить, добавив помимо классической зелени листья дуба, зеленые зонтики аниса или эстрагон, пишет Wday.ru. Готовые огурцы обязательно храните в холодильнике.

Важно! Для приготовления лучше брать соль крупного помола, но только не йодированную.

Рецепт 1. Огурцы с сахаром

Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Уксус (9%) — 1 ст. л.

Укроп — 100 г

Чеснок — головка

Перец, петрушка и сельдерей по вкусу

Приготовление:

Тщательно промываем овощи и зелень. Огурцы нарезаем кружочками толщиной примерно 0,7—1 см и укладываем в кастрюлю. Рубим укроп (и всю остальную зелень на ваш вкус) и добавляем к огурцам. Чеснок чистим, раздавливаем широкой стороной ножа, нарезаем и отправляем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар и уксус, перемешиваем и оставляем на 1,5—2 часа при комнатной температуре.

После того как огурцы пропитаются, их можно положить в холодильник и достать непосредственно перед подачей на стол.

Рецепт 2. Огурцы в пакете

Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг

Соль — 1 ч. л.

Зелень (укроп, петрушка, в летний сезон можно добавить листья смородины, вишни или хрена)

Перец, лавровый лист, паприка

Чеснок — 2—3 зубчика

Приготовление:

Огурцы тщательно промываем, обрезаем кончики с двух сторон и нарезаем брусочками на четвертинки. Мелко нарезаем укроп и чеснок, складываем вместе с огурцами в пакет, добавляем соль, лавровый лист, паприку и острый перец. Все перемешиваем прямо в пакете, неплотно завязываем его и оставляем в миске примерно на час. После, чтобы огурцы были идеально хрустящими, отправляем их на 2 часа в холодильник.

Рецепт 3. Огурцы на газировке

Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг

Газированная минеральная вода — 1 л

Укроп и чеснок — по вкусу

Соль — 2 ст. л.

Приготовление:

Огурцы моем, обрезаем кончики с двух сторон. Моем и обсушиваем укроп, чеснок чистим и раздавливаем широкой стороной ножа. На дно емкости укладываем часть укропа с чесноком, далее — огурцы, а затем — оставшийся чеснок и укроп. В минеральной воде растворяем соль, заливаем получившимся рассолом огурцы с зеленью. По желанию рецепт можно дополнить любыми приправами по вкусу. Аккуратно накрываем огурцы тарелкой или крышкой и оставляем в холодном месте на сутки.