Манят неведомой силой: пять женских типажей, от которых без ума мужчины

Присущи ли они вам?

1. Женственность

Несмотря на то, что в мире процветает феминизм, природу не обмануть. Мужчины по своей сути остаются защитниками и охотниками, а женщины – хранительницами очага. Поэтому многим джентльменам импонируют слабые, нежные и беззащитные девушки, которых нужно оберегать от этого сурового мира.

2. Любовь к себе

Никто не будет уважать вас, если вы, в первую очередь, не уважаете себя. Это закон зеркала, который работает всегда. Мужчины без ума от женщин, который любят себя, ставят себя на первое место, ценят свое мнение. И, соответственно, наоборот.

3. Умение уступать

Не зря говорят, мужчина в отношениях – голова, а женщина – шея. В нашей слабости – сила, и если проявить женскую мудрость, то мы можем многое! Порой, чтобы добиться своего, нужно уступить, показать мужчине, что его мнение для вас превыше всего. Это здорово поднимает им самооценку.

4. Но при этом отстаивание своей точки зрения

Если в чем-то партнеру стоит уступить и где-то покориться, то менять ради мужчины свои принципы не стоит. Допустим, вы не приемлите вредные привычки. Стойте на своем и будьте верны своим убеждениям.

5. Умение уважать

Уважение – основа здоровых отношений. Уважайте своего партнера при любых обстоятельствах, даже во время ссоры не опускайтесь до оскорблений. И не забывайте про принцип зеркала.