Почему нельзя сидеть, закинув ногу на ногу

Оказывается, что невинная на первый взгляд привычка закидывать ногу на ногу, ведет к параличу малоберцового нерва, пишет Rsute.ru. То же самое происходит, когда человек очень долго сидит в одном и том же положении. Также были проведены исследования, которые доказали, что скрещивание ног увеличивает артериальное давление. Даже если у человека никогда не было с этим проблем, то перестав класть ногу на ногу, можно еще больше укрепить здоровье и улучшить циркуляцию крови.

Поза «нога на ногу» может спровоцировать проблемы с мышцами в области таза. Если долго сидеть в такой позиции, то со временем мышцы внутренней части бедра становятся короче, а внешней, наоборот, длиннее. Это может привести к риску смещения суставов.

Класть нога на ногу — это приближение к варикозу. Одна нога сдавливает другую, и помимо мышц давит еще и на вены. В сосудах находятся маленькие клапаны, которые помогают крови течь в правильном направлении. Когда ноги перекрещиваются, то давление на клапаны увеличивается, кровоток становится слабее и повреждает эластичность сосудов. После этого кровь начинает сгущаться в венах, и они вздуваются.