Шесть типов комплиментов, которые мужчины хотели бы слышать как можно чаще

Кто бы что ни говорил, всем нам нравится получать комплименты, особенно искренние. Мужчины не менее чувствительны к вниманию, чем женщины. А зачастую даже больше, пишет Cluber.com.
Ваш избранник наверняка не сможет устоять перед некоторыми из перечисленных ниже комплиментов. Перепробуйте как можно больше вариантов, чтобы определить самые эффективные.
Давайте не будем тянуть резину, а просто рассмотрим шесть типов комплиментов, услышать которые жаждет каждый мужчина.
1. Слова, показывающие ваши чувства к нему.
Всем мужчинам знакомо сводящее с ума чувство, когда мимо проходит очаровательная женщина. Это сильное и опьяняющее влечение. Так почему бы не показать своему любимому, что его появление влияет на вас аналогично? Скажите ему:
- Твои глаза настолько прекрасны, что я хотела бы в них раствориться.
- Наши души вибрируют на одной волне.
- Мне кажется, что с тобой я достигну всего, чего захочу. На тебя всегда можно положиться.
- Мне еще никогда и ни с кем не было так спокойно и уютно.
- Я еще не встречала таких веселых парней, как ты.
2. Слова, выражающие доверие к нему и его лидерским качествам.
Можете винить биологию, стереотипы или что вам заблагорассудится, но почти все мужчины просто обожают быть лидерами. Покажите ему, что согласны с его взглядами и мнением, говоря следующее:
- За тобой хоть на край света.
- Ты меня никогда не подводил.
- Я поддерживаю тебя.
- Твои советы всегда самые лучшие. Ты очень умен.
- Я верю тебе.
3. Комплименты, которые говорят о вашем уважении.
Помните – ваш любимый ждет от вас уважения. А вот способы его выразить:
- Я ценю твое внимание и заботу о моих родных и знакомых. Ты внимателен к окружающим, и я в восторге от этого.
- Я уважаю тебя и горжусь тобой.
- Нужно быть очень храбрым, чтобы в чем-то сознаться/извиниться/согласиться на столь непростой разговор… Но ты способен на это, что меня очень возбуждает.
- Я восхищаюсь твоим отношением к близким тебе людям. Чтобы стать таким, нужно быть очень храбрым, и ты отлично с этим справляешься.
- С каждой нашей встречей ты становишься еще лучше.
4. Комплименты по поводу его стараний.
Акцентируйте внимание на том, как вы цените все его старания. Если вы будете говорить о них вслух, получите от него еще больше. Не важно, вынес он мусор или убрал на кухне. Важно замечать и ценить каждый его поступки. Например, говорите:
- Ты такой внимательный и милый! Я правда ценю твое отношение ко мне.
- Ты можешь починить абсолютно все, не так ли? У тебя золотые руки.
- Ты очень добр ко мне.
- Спасибо за ужин, дорогой! Я так ценю твою заботу.
- Ты отлично ладишь с детьми. Со стороны это смотрится очень сексуально. Приятно наблюдать, когда ты с ними веселишься.
- Спасибо, что дал мне выговориться и выпустить пар.
5. Комплименты по поводу внешнего вида.
Всем приятно осознавать, что они нравятся партнеру. И не важно, какой части тела касается ваш комплимент… В этом мужчины непривередливы.
Вот несколько комплиментов, способных тронуть за «живое»:
- Ты прекрасен, даже если встал с кровати пять минут назад и на голове у тебя полный бардак.
- Смех делает тебя очень привлекательным.
- Выглядишь потрясающе.
- О, да ты и правда спортсмен. Взгляни на себя!
- Все в тебе говорит о твоей мужественности.
- Ты неподражаем в этом образе/костюме/джинсах.
- Обожаю, когда ты прикасаешься ко мне. У тебя такие сексуальные руки.
6. Слова о вашей вере в него.
Вашу поддержку и веру можно смело назвать самыми важными вещами, способными заставить сердце мужчины растаять. Ваша вера делает его супергероем, способным совершать невозможное.
- Неудивительно, что тебя повысили. Ты талантливый, усердный и всем об этом известно. Я очень тобой горжусь.
- Какая бы идея ни пришла тебе в голову, ты найдешь способ воплотить ее в жизнь.
- Естественно, людям хочется с тобой работать, они верят в тебя и в твои силы. В твоем деле тебе нет равных.
- Я в тебя верю.
- Тебе уже столько удалось достигнуть! Уверена, ты на этом не остановишься. Ты воспользуешься любой сложившейся ситуацией себе на пользу.
- Твоя целеустремленность приводит меня в восторг.