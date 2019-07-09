Вт, 9.07.2019
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Анна Курникова рассказала, что помогло ей быстро вернуть форму после родов

Анна Курникова

ФОТО: Instagram

Анна Курникова стала матерью в конце 2017 года и потрясающе быстро похудела. На днях теннисистка раскрыла секреты, с помощью которых добилась идеальной фигуры, пишет Woman.ru.

В декабре 2017 года Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями. Спортсменка родила двойню — сына Николаса и дочь Люси. Уже через несколько месяцев Курникова продемонстрировала идеальную фигуру. На днях теннисистка рассказала, что помогло ей в этом вопросе.

В интервью изданию The Sun Анна поведала, что сбрасывала вес с помощью спорта.

«Пока дети спят, я занимаюсь йогой или пилатесом. С полудня начинается работа по дому, и к восьми вечера я, как правило, лежу без сил на диване», — поедала знаменитость.

Она также отметила важность диеты: Курникова, например, питается регулярно, но небольшими порциями. Впрочем, Анна призналась, что часто балует себя пастой и шоколадом.

Теннисистка рассказала, что давно мечтала стать матерью, так что теперь по-настоящему счастлива. Разумеется, Анне задали вопрос и об отношениях с Энрике.

«Брак для меня не важен. Я верю, что самое главное — открытость, доверие и взаимоуважение», — призналась Курникова.

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