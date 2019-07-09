Какие вещи нельзя надевать в спортзал

Вещи из 100%-го хлопка

Одежда из хлопка лучше справляется с неприятными запахами, в отличие о той же синтетики. Но хлопок впитывает всю влагу, и поэтому после тренировки кажется, будто вы мокром полотенце.

Стоит отметить, что влажная одежда – это среда для размножения бактерий. Именно поэтому вместо хлопка стоит отдавать предпочтение одежде из влагоотводящих материалов.

Изношенные кроссовки

Когда стерлась подошва, кроссовки перестают выполнять стабилизирующую функцию и появляется риск получить травму.

Обычные бюстгальтеры или растянутые спортивные бра

Многие считают, что спортивный бюстгальтер – это лишь для Instagram. Но это не так. Не стоит забывать, что главная его функция – это поддерживать грудь. И отсутствие спортивного бюстгальтера или неправильное подобранный размер может спровоцировать обвисание груди.

Украшения

О том, что длинных цепочек во время тренировки не должно быть это очевидно. Но вот кольца стоит также стоит оставлять в раздевалке. Особенно если предстоит работа на тренажерах: можно повредить кожу или испортить ювелирное изделие.

Слишком тесные вещи