Вт, 9.07.2019
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  • Какие вещи нельзя надевать в спортзал

Какие вещи нельзя надевать в спортзал

Спортзал

ФОТО: Andres Rodriguez

Выбирая одежду для тренировки нужно помнить, что она должна быть удобной и натуральной. На спортивной одежде нельзя экономить, так это может негативно сказаться на здоровье, пишет Ivona.

  • Вещи из 100%-го хлопка

Одежда из хлопка лучше справляется с неприятными запахами, в отличие о той же синтетики. Но хлопок впитывает всю влагу, и поэтому после тренировки кажется, будто вы мокром полотенце.

Стоит отметить, что влажная одежда – это среда для  размножения бактерий. Именно поэтому вместо хлопка стоит отдавать предпочтение одежде из влагоотводящих материалов.

  • Изношенные кроссовки

Когда стерлась подошва,  кроссовки перестают выполнять стабилизирующую функцию и появляется риск получить травму.

  • Обычные бюстгальтеры или растянутые спортивные бра

Многие считают, что спортивный бюстгальтер – это лишь для Instagram. Но это не так. Не стоит забывать, что главная его функция – это поддерживать грудь. И отсутствие спортивного бюстгальтера или неправильное подобранный размер может спровоцировать обвисание груди.

  • Украшения

О том, что длинных цепочек во время тренировки не должно быть это очевидно. Но вот кольца стоит также стоит оставлять в раздевалке. Особенно если предстоит работа на тренажерах: можно повредить кожу или испортить ювелирное изделие.

  • Слишком тесные вещи 

При выборе одежды стоит помнить, она не должна сильно обтягивать и сковывать движения. Именно тесные лосины могут стать причиной судорог.

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