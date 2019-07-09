Топ-7 факторов, которые лишают женщину жизненной энергии

Есть много факторов, которые разрушают женскую энергетику, забирают внутреннюю силу. Чтобы жизнь снова заиграла яркими красками, а каждый день приносил радость, нужно просто избавиться от факторов, которые лишают женщин жизненных сил, пишет Rsute.ru.

Негатив

Чем меньше положительных эмоций испытывает женщина, тем больше внутренней энергии и сил она теряет. Негативные эмоции разрушают женщину изнутри. Любимый мужчина может подарить своей даме позитивные приключения, засыпать комплиментами и похвалой. Тогда женщине легче будет справляться со стрессами и восстанавливать энергетику.

Беспорядок

Женская энергетика не терпит бардака в доме. Захламленность, грязь, пыль, мусор, неубранные вещи негативно влияют на женщин. Мужчины должны помогать своим возлюбленным убирать в доме, иначе их вторая половинка может потерять силы и заболеть.

Мужские дела

Женскую энергетику разрушают мужские дела, которые женщины вынуждены выполнять. Не нужно становиться на место мужчины. Лучше выбрать себе в спутника настоящего кавалера, который оградит от тяжёлой мужской работы и станет надёжной опорой.

Плохой сон

Внутренняя гармония женщин зависит от полноценного сна. Женщинам важно хорошо высыпаться, чтобы напитать себя внутренней энергией для выполнения повседневных обязанностей и борьбы со стрессом.

Невнимание к себе

Когда женщина по каким-то причинам не может уделить время себе, своему телу, это плохо сказывается на её самочувствии. Женщинам полезно каждый день заниматься собой, поддерживать тело в тонусе, следить за осанкой.

Нелюбимое дело

Нелюбимая работа приносит только негативные эмоции, лишает душевных сил, женственности, приводит к болезням нервной системы. Поэтому занимаясь нелюбимой работой женщины делают большую глупость.

Злость