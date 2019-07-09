Пляжный «фэшон»: Полина Гагарина продемонстрировала яркий купальник

Примеру коллег последовали и поп-звезда отечественной эстрады Полина Гагарина, которая сейчас находится в Греции и радует поклонников своего таланта личными фотографиями, которые активно выставляет в Instagram-аккаунте.

Так, на одном из последних снимков Полина продемонстрировала идеальный комплект, который сама же и назвала «пляжный ''фэшон''». На фоне бассейна Гагарина предстала в раздельном купальнике яркого оранжевого оттенка, вызвав волну восхищенных откликов своих подписчиков, пишет Wday.ru.

«Фигура супер, купальник тоже», «Идеальная», «Красотка», «Полина, у вас все шикарно! И купальник, и фигура, и грудь! И вы сами очаровательны!» — фаны певицы были настолько доброжелательны, что не скупились на лестные слова.

Некоторые же отметили, что «купальник не айс! Но не потому что плох, а потому что много скрывает».

Однако были и те, кто, несмотря на красоту и гармоничность всего образа, не на шутку обеспокоился здоровьем Полины, написав под постом: