Не каждая женщина так сможет: в Мадриде прошел забег мужчин на каблуках

Например, если вообразить, чтобы каких-то 20-30 лет назад мужчины красили губы, то люди, скорее всего, покрутили бы у виска. Мужчины наносили грим исключительно для сцены.

Недавно известный косметический бренд Urban Decay продемонстрировал красную помаду на мужчине. Удивительно, но многие женщины поддержали такой ход!

Еще дальше пошел бренд Gilette. В одном из рекламных роликов зрителям было продемонстрировано, как мужчина бреет ноги.

Прежние стереотипы об образе мужчины и его маскулинности потихоньку меняются. Так, 4 июля 2019 года испанские мужчины приняли участие в необычном забеге, пишет Fabiosa.ru.

Участники должны были пробежать дистанцию в 100 метров на каблуках, причем, по требованиям, их высота должна составлять не меньше 10 см. У некоторых шпильки достигали 15 см! Цель такого необычного мероприятия – выступить в поддержку гомосексуалистов и гей-парадов.

В забеге принимали участие и женщины, но мужчин было сравнительно больше. Победителя ждал денежный приз, равный 350 евро.

Кстати говоря, забег на каблуках проходил в испанской столице в юбилейный 20-й раз.