Эстонская модель, живущая в Мехико: «Местные диетологи говорят, что свекла помогает сохранить молодость»

«С 2016 года я делала медиа-проект на национальном спортивном канале, готовя публику к Чемпионату Мира по футболу в России, - рассказала Наталия нашему порталу. - Должна сказать, это был один из самых запоминающихся проектов и, несомненно, потрясающий опыт. И также сложный, поскольку пришлось брать интервью на трех языках, выучить все составы команд и отправиться в Россию на финал со своими коллегами, помогая вести прямые включения. После Чемпионата Мира меня пригласили вернуться ненадолго в Милан, где мне посчастливилось сотрудничать с такими марками, как Guess и Parah. Сейчас я снова в Мексике, однако я решила отойти от спорта и сосредоточиться на возможности работать в новостном портале, для этого я сейчас прохожу подготовительный курс на Televisa (это мексиканская телесеть). Мне требуется «почистить» свой акцент на испанском языке для более серьезных проектов».

Наталия говорит, что в Мексике еда очень сладкая, и даже обычная кока-кола в содержит сахара в разы больше. Как в таких условиях ей удается сохракнить идеальную фигуру? Модель поделилась с нами своими здоровыми привычками:

1. Перед завтраком я выпиваю стакан воды, посылая сигнал организму, что скоро поступит пища, таким образом мой желудок функционирует эффективнее.

2. Я не верю в изнурительные занятия спортом. Походы в спортзал - это очень индивидуально. Я считаю, что каждому типу строения тела нужен свой метод, поэтому стоит проконсультироваться с личным тренером, чтобы определить, какого эффекта вы хотите достичь. Я хожу в зал на 45 минут три раза в неделю.

3. Утренние пробежки. Бегаю только по 20-30 минут, что позволяет организму проснуться, а мне быть энергичной весь день.

4. Диеты. За свою десятилетнюю модельную карьеру, я перепробовала всевозможные диеты и пришла к выводу, что ни одна из них не работает. Все диеты дают только временный эффект, а затем все возвращается на круги своя. В этом вопросе, как и со спортивным залом, нужен индивидуальный подход. Например, мой организм лучше реагирует на рыбу, чем на мясо. Конечно, следует помнить, что сахар в больших количество никому не идет на пользу. Да, кстати, кто пьет кофе и чай с сахарозаменителями - выбросьте эту отраву.

5. Натуральные витамины. В Мексике я могу покупать местные фрукты и овощи, которые питательны и помогают держать себя в форме. Например, свежая папайя - фрукт, который помогает быстро переваривать пищу, чистит ЖКТ. Или авокадо, который полон «полезных жиров» и дает много энергии. В Эстонии есть свекла, которая здесь очень популярна. Свекла чистит кровь. А местные диетологи говорят, что свекла даже помогает сохранить молодость.

6. Баня. Настоящая баня со скрабом для лица и тела не только выводит токсины, но и также подтягивает кожу. Это лучшее средство против целлюлита.

7. Раз в месяц можно позволить себе хороший массаж. Мне кажется, что самый эффективный - это тайский массаж. Тайские умельцы находят все самые напряженные точки на твоем теле и снимают весь стресс.