Шесть стран, где мужчины предпочитают полненьких женщин, а худых почти не берут замуж

Многие дамы стремятся добиться идеальных параметров фигуры, изнуряя себя диетами и физическими упражнениями, чтобы избавиться от ненавистных лишних килограммов. Но, оказывается, это необязательно, ведь можно просто переехать в другую страну, и вуаля, вы эталон красоты, а ваши пышные формы - предмет восхищенных взглядов, пишет Fabiosa.ru.
1. Ямайка
По местным меркам, эталоном красоты являются представительницы прекрасного пола, обладающие большими объемами, особое внимание уделяется бедрам. Здесь лишние килограммы считаются показателем крепкого здоровья, в том числе и психологического. И это неудивительно, так как 1/5 часть населения островного государства страдает ожирением.
2. Южная Африка
В ЮАР худоба считается синонимом болезни и бедности, поэтому местные жители налегают на не слишком полезную пищу. Принято считать полноту признаком высокого социального статуса. Если человек находится в хорошем материальном положении, значит, он хорошо питается и обладает здоровьем.
3. Кувейт
В этой стране женой успешного и влиятельного человека может стать только пышнотелая женщина, в противном случае репутация жениха может быть испорчена. Всему виной мнение, что худые женщины имеют слабое здоровье и нервозный характер. А вот тучные наиболее подходят для продолжения рода.
4. Бразилия
Бразильянок вовсе не смущает наличие лишнего веса, они предпочитают откровенные наряды и открытые купальники. Многие женщины даже прибегают к услугам пластических хирургов для того, чтобы увеличить ягодицы. Эти красотки знают, что мужчины — настоящие поклонники женственных изгибов.
5. Таити
Девочек, согласно обычаям, откармливают с самого рождения, чтобы в будущем им было проще найти достойного мужа. В рационе много сладкой и жареной пищи, жирное кокосовое молоко, женщины целенаправленно набирают лишний вес, полнота здесь приветствуется.
6. Мавритания
Женское население Мавритании подвергается насильственному откармливанию, прибегают даже к различным препаратам, усиливающим аппетит и позволяющим быстрее набирать массу. Мужчины этой страны предпочитают дам, страдающих небольшим ожирением, они наиболее привлекательные кандидатки для женитьбы и вынашивания здорового потомства.
Как видите, в этих странах мужчины не в восторге от девушек модельной внешности. Да и, согласитесь, в наших широтах тоже многие представители сильного пола предпочитают аппетитные формы. Как говорится, «на вкус и цвет товарищей нет». В этом плане идеалов не существует, каждая женщина прекрасна! Главное – встретить настоящего ценителя своей красоты.