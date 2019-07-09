Шесть стран, где мужчины предпочитают полненьких женщин, а худых почти не берут замуж

1. Ямайка

По местным меркам, эталоном красоты являются представительницы прекрасного пола, обладающие большими объемами, особое внимание уделяется бедрам. Здесь лишние килограммы считаются показателем крепкого здоровья, в том числе и психологического. И это неудивительно, так как 1/5 часть населения островного государства страдает ожирением.

2. Южная Африка

В ЮАР худоба считается синонимом болезни и бедности, поэтому местные жители налегают на не слишком полезную пищу. Принято считать полноту признаком высокого социального статуса. Если человек находится в хорошем материальном положении, значит, он хорошо питается и обладает здоровьем.

3. Кувейт

В этой стране женой успешного и влиятельного человека может стать только пышнотелая женщина, в противном случае репутация жениха может быть испорчена. Всему виной мнение, что худые женщины имеют слабое здоровье и нервозный характер. А вот тучные наиболее подходят для продолжения рода.

4. Бразилия

Бразильянок вовсе не смущает наличие лишнего веса, они предпочитают откровенные наряды и открытые купальники. Многие женщины даже прибегают к услугам пластических хирургов для того, чтобы увеличить ягодицы. Эти красотки знают, что мужчины — настоящие поклонники женственных изгибов.

5. Таити

Девочек, согласно обычаям, откармливают с самого рождения, чтобы в будущем им было проще найти достойного мужа. В рационе много сладкой и жареной пищи, жирное кокосовое молоко, женщины целенаправленно набирают лишний вес, полнота здесь приветствуется.

6. Мавритания

Женское население Мавритании подвергается насильственному откармливанию, прибегают даже к различным препаратам, усиливающим аппетит и позволяющим быстрее набирать массу. Мужчины этой страны предпочитают дам, страдающих небольшим ожирением, они наиболее привлекательные кандидатки для женитьбы и вынашивания здорового потомства.