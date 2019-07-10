Восемь сумок и одна деталь: модные тренды лета 2019
В погоне за модными вещами невозможно оставить без внимания и аксессуары. Среди них огромную роль играет дамская сумочка. Она очень гармонично дополняет образ и служит для удобства женщин. При выборе сумочки есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание: это тип сумочки, ее цвет, форма, размер, пишет Ivona.
Летом 2019 года предоставляется возможность носить самые разнообразные модели, сочетая их с яркими и легкими образами.
1. Сумка-сундук
Идеальный вариант для мегаполиса. Она отлично держит форму, прочная, удобная и достаточно вместительна. Особо креативные дизайнеры украшают снаружи сумочку пайетками, перьями, стразами, камнями, бахромой.
2. Сумка хэт-бокс
3. Сумка-шопер
В прошлом сезоне эта модель произвела фурор. Огромная и вместительная, она стойко завоевала любовь девушек, которые просто жить не могут без шоппинга. Подходит под повседневный образ, кэжуал, на пляж.
4. Микросумочка
А это крайность, которая, не смотря на свою непрактичность, также завоевывает популярность среди модниц. Иногда кроме телефона, помады и зеркальца и не нужно ничего. И микросумочка словно создана для этого. Она маленькая, удобная и не будет мешаться под руками.
5. Поясная сумка
Модная вещь в прошлом сезоне, не сдает позиции и в этом. Летом 2019 года такие сумки должны быть однотонные, стеганые, разных оттенков неоновых цветов. Такие сумки неплохо смотрятся со штанами и шортами в повседневных образах. Однако стоит попробовать примерить такую сумку и под платье - она стильно подчеркнет талию и дополнит лук.
6. Вязаные сумки
Вязаные сумки на пике популярности. Ее можно сделать своими руками (хэнд-мэйд в почете в том сезоне), или приобрести в магазине. Она идеально подойдет под вязаный купальник, гармонично впишется в образ с традиционным этническим или бохо орнаментом. Вязанные сумки допустимы любых размеров и форм.
7. Соломенная сумка
Соломенные сумки легкие, практичные и вместительные. Они идеально подойдут для похода на пляж, пикник, выезда за город, в лес. Но если правильно скомбинировать ее с легкими платьями, получится отличный и оригинальный романтический образ.
8. Меховая сумочка
Подойдет под тапочки с мехом. Оригинально, необычно, неординарно. Подходит практически под любой образ в повседневной жизни. Но от похода на пляж или поездки за город с такой сумочкой лучше отказаться. Она будет эффектно дополнять классический стиль. Более уместно будет выглядеть, когда на улице прохладно: вечером или в пасмурный день.
- Сумка с застежкой фермуар
Чтобы долго не рассказывать о том, что такое фермуар, вспомните мамин или бабушкин кошелек с металлической застежкой из двух шариков. Именно такая застежка в моде летом 2019 года. Сумочки с ней - идеальный вариант для вечернего и романтического образа. Очень гармонично сочетаются с платьями, юбками, рубашками свободного кроя.
Если уже определились с моделью, стоит определиться и с цветом. Помните, сейчас не обязательно подбирать сумку и обувь одного тона. В 2019 модные цвета для сумочек, это: синий, черный, коричневый, белый, оранжевый, желтый, зеленый. Предпочтение стоит отдать однотонным моделям.