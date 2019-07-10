Восемь сумок и одна деталь: модные тренды лета 2019

Летом 2019 года предоставляется возможность носить самые разнообразные модели, сочетая их с яркими и легкими образами.

1. Сумка-сундук

ФОТО: pinterest.com

Идеальный вариант для мегаполиса. Она отлично держит форму, прочная, удобная и достаточно вместительна. Особо креативные дизайнеры украшают снаружи сумочку пайетками, перьями, стразами, камнями, бахромой.

2. Сумка хэт-бокс

3. Сумка-шопер

В прошлом сезоне эта модель произвела фурор. Огромная и вместительная, она стойко завоевала любовь девушек, которые просто жить не могут без шоппинга. Подходит под повседневный образ, кэжуал, на пляж.

4. Микросумочка

А это крайность, которая, не смотря на свою непрактичность, также завоевывает популярность среди модниц. Иногда кроме телефона, помады и зеркальца и не нужно ничего. И микросумочка словно создана для этого. Она маленькая, удобная и не будет мешаться под руками.

5. Поясная сумка

Модная вещь в прошлом сезоне, не сдает позиции и в этом. Летом 2019 года такие сумки должны быть однотонные, стеганые, разных оттенков неоновых цветов. Такие сумки неплохо смотрятся со штанами и шортами в повседневных образах. Однако стоит попробовать примерить такую сумку и под платье - она стильно подчеркнет талию и дополнит лук.

6. Вязаные сумки