Что нельзя есть беременным? ТОП-6 продуктов

1. Сырые яйца

В список нежелательных продуктов и блюд также входят те, которые содержат сырые яйца: домашний майонезы, яйца пашот, гоголь-моголь и т.д. Причиной тому - возможное развитие сальмонеллеза, который приводит к диарее, рвоте и обезвоживанию. Такие симптомы могут привести к нарушению развития плода или даже выкидышу. Если же вы не мыслите свой рацион без яиц, употребляйте в пищу лишь, что прошли термическую обработку.

2. Сырое мясо

Придется отказаться от стейка с кровью и бургеров (котлета может быть плохо прожаренной). Сырое мясо может быть заражено кишечными паразитами и токсполазмами, которые проникают через плаценту. Подобное “соседство“ способно серьезно навредить развивающемуся плоду.

3. Сырая рыба

Список неприятных побочных эффектов для беременной женщины неприятно широк: кишечные паразиты, ботулизм (смертельно опасный как для ребенка, так и для матери), токсичные вещества, которые содержатся в воде и т.д. Прежде чем полакомиться суши или копченой рыбкой, лучше подумать дважды.

4. Печень

Чрезмерное употребление печени и печеночных продуктов может привести к переизбытку витамина А в организме. С особой осторожностью следует также относиться к биодобавкам и препаратам, содержащим этот витамин. Чрезмерное количество витамина А в материнском организме может привести к врожденным дефектам у ребенка.

5. Мягкие сыры

За счет их чрезмерной влажности, подобные сыры - идеальная среда для развития различных вредоносных бактерий и плесени. Придется на время отказаться от бри и горгонзолы и заменить их твердыми сырами или продуктами, которые готовят из пастеризованного молоками: фета, халуми, рикотта.

6. Кофеин