Что нельзя есть беременным? ТОП-6 продуктов

Существует мнение, что организм беременной женщины сам способен определить, каких микроэлементов ему не хватает. Отсюда и появляются безумные желания съесть селедку со сгущенкой, присыпать свежую клубникой измельченным чесноком и т.д. В этом есть доля правды, и нет ничего зазорного в том, чтобы успокоить разбушевавшийся аппетит женщины с разбушевавшимися гормонами. Однако беременным женщинам также стоит придерживаться определенного рациона, из которого лучше исключить некоторые продукты. Что нельзя есть беременным и почему, расскажет Ivona.
1. Сырые яйца
В список нежелательных продуктов и блюд также входят те, которые содержат сырые яйца: домашний майонезы, яйца пашот, гоголь-моголь и т.д. Причиной тому - возможное развитие сальмонеллеза, который приводит к диарее, рвоте и обезвоживанию. Такие симптомы могут привести к нарушению развития плода или даже выкидышу. Если же вы не мыслите свой рацион без яиц, употребляйте в пищу лишь, что прошли термическую обработку.
2. Сырое мясо
Придется отказаться от стейка с кровью и бургеров (котлета может быть плохо прожаренной). Сырое мясо может быть заражено кишечными паразитами и токсполазмами, которые проникают через плаценту. Подобное “соседство“ способно серьезно навредить развивающемуся плоду.
3. Сырая рыба
Список неприятных побочных эффектов для беременной женщины неприятно широк: кишечные паразиты, ботулизм (смертельно опасный как для ребенка, так и для матери), токсичные вещества, которые содержатся в воде и т.д. Прежде чем полакомиться суши или копченой рыбкой, лучше подумать дважды.
4. Печень
Чрезмерное употребление печени и печеночных продуктов может привести к переизбытку витамина А в организме. С особой осторожностью следует также относиться к биодобавкам и препаратам, содержащим этот витамин. Чрезмерное количество витамина А в материнском организме может привести к врожденным дефектам у ребенка.
5. Мягкие сыры
За счет их чрезмерной влажности, подобные сыры - идеальная среда для развития различных вредоносных бактерий и плесени. Придется на время отказаться от бри и горгонзолы и заменить их твердыми сырами или продуктами, которые готовят из пастеризованного молоками: фета, халуми, рикотта.
6. Кофеин
Вам не нужно исключать кофеин из своего рациона полностью. Можно употреблять до 200 мг в день. В противном случае ребенок может родиться с серьезным недовесом, что в свою очередь может повлечь проблемы в развитии.