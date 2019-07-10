Какие темы нельзя обсуждать с мужчиной

1. Обсуждать бывших партнеров

Своих или партнеров мужчины, обсуждение бывших - не самая удачная тема для светской беседы. Ваш прежний опыт лучше держать при себе, даже если сам мужчина настаивает на том, чтобы вы рассказали об этом. Подобную тему они, как правило, воспринимают болезненно, им необходимо знать, что он у вас единственный и неповторимый. Разговор о бывших партнеров невольно воспринимается, как сравнение и является поводом усомниться в собственной неотразимости. Дабы избежать грандиозного скандала на ровном месте, воздерживайтесь от слишком подробных рассказов.

2. Обсуждать других мужчин

Даже если вы не расцениваете другого мужчину, как потенциального партнера, а просто восхищаетесь его физическими или моральными качествами, ваш суженый может воспринимать подобное, как личное оскорбление. Возможно, это и звучит немного глупо или по-детски, но вспомните, как вам становится неприятно, если ваш мужчина взглядом провожает чужую женщину. Когда вы обсуждаете других мужчин, ваш благоверный испытывает то же самое.

3. Менструации

И другие женские вопросы: депиляцию, поход к косметологу, гинекологу и т.д. Конечно, сейчас подобные вопросы обсуждаются более свободно, однако далеко не всем интересно знать, что скрывается за ширмой красивого облика. Обсуждать интимные вопросы необходимо, но без излишних подробностей и очень дозировано. В конце концов, большинство женщин также знают не так уж и много об особенностях мужского организма. Это вовсе не та информация, в которую хочется окунуться с головой с разбегу.

4. Осуждать семью/друзей

Все мы не без греха и далеко не всегда поступаем по совести или принимаем правильные решения. Осуждать их за это не нужно, тем более, если речь идет о близких для мужчины людях. Никому не приятно слушать, что лучший друг - не очень умный, а мама - склочная, например. Каждый раз, упоминая нечто подобное постарайтесь задуматься, не ранит ли это чувства вашего мужчины. И так ли вы уверенны, что в пылу спора он примет вашу сторону и откажется от своей семьи? Лучше не заставлять его делать подобный выбор, если вы хотите сохранить отношения. Свое недовольство можно выражать другими методами и позволять своему партнеру делать выводы и приходить к умозаключениям самостоятельно.

5. Говорить намеками