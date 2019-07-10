Самые интересные факты о поцелуях

В жизни каждого человека поцелуи играют важную роль. Это особая возможность выразить свою любовь. Доказано учеными, что поцелуи полезны для здоровья, пишет Ivona.
- Оказывается, существует целая наука, изучающая физиологические и психологические особенности человеческого поцелуя – филематология.
- Согласно опросу Гэллапа самый возбуждающий поцелуй продемонстрировали Кларк Гейбл и Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром».
- Поцелуй не просто дарит позитивные эмоции, он еще способен предоставить о партнере много полезной информации, например, запах, вкус, тактильные ощущения.
- Около 90% культур мира практикуют поцелуи. Но все же есть некоторые народы, которые не выражают свои чувства посредством поцелуев, например, в Азии и Африке.
- Во время эмоционального поцелуя мужчина со своей слюной передает женщине часть собственного тестостерона, а вместе с ним – и свое возбуждение.
- При поцелуе происходит обмен бактериями, которых насчитывается примерно 300 видов. Некоторые из них могут вызвать различные заболевания, что способствует тренировке и укреплению защитных сил организма, т.е. повышению иммунитета.
- Длительные поцелуи помогают расслабиться и понижают уровень гормонов стресса не хуже медитации.
- В мозгу людей есть специальные нейроны, которые помогают найти губы другого человека в темноте.
- Самый долгий рекордный поцелуй был зафиксирован 14 февраля 2013 года, когда пара из Таиланда непрерывно целовалась 58 часов 35 минут и 58 секунд.
- Считается, что поцелуи продлевают жизнь.
- 1 минута страстного поцелуя сжигает 6,4 калорий, т.е. поцелуи способствуют похудению.
- В среднем у человека за жизнь на поцелуи уходит более 20 тысяч минут (примерно две недели).
- В европейской культуре термин «целование» имеет библейские корни и изначально обозначал приветствие.
- В 1896 году поцелуй впервые был показан в кино в 30-секундном фильме Томаса Эдисона «Поцелуй».
- Самый насыщенный поцелуями фильм – это «Дон Жуан», снятый компанией «Уорнер Бразерс» в 1926 году, и насчитывавший 191 поцелуй.
- В известную своей чопорностью Викторианскую эпоху женщины носили булавку во рту, чтобы избежать нежелательных поцелуев в темноте.
- Английский король Генрих VI в 1438 году запретил в своей стране поцелуи.
- В Римской Империи поцелуем скреплялся контракт. Традиция свадебного поцелуя у алтаря дошла до нас из Древнего Рима как символ священного союза жениха и невесты. Римляне верили, что обмениваются «дыханием жизни».
- Звонкий поцелуй в области ушей способен оглушить партнера, а потому важно быть аккуратными во время такого проявления чувств.
- Мужчин, в отличие от женщин, не смущает секс с партнершей, которая плохо целуется.
- Мужчины предпочитают целоваться до секса. Женщины – после.
- До 1968 года в Голливуде действовал специальный кодекс, в соответствии с которым целующиеся актеры должны были стоять или сидеть, а не лежать.
- Существует психологическое заболевание – синдром компульсивного поцелуя, при котором человек не может остановиться. Первый случай такой случай был зафиксирован в 2012 году.