Названы продукты, которые помогут надолго сохранить упругость груди

Практически все женщины старше 40 лет замечают изменения в форме груди и размере молочной железы. Женская грудь становится менее сексуальной и упругой. Врачи считают, что женщинам, чтобы вернуть прежние формы, не стоит торопиться пить лекарства и обращаться к пластическим хирургам. Они советуют изменить питание: добавить в него специи, орехи, виноград и некоторые растительные масла. Они увеличат жировую прослойку, которая предотвратит обвисание груди.

Так, женщины долгое время с помощью орехов, содержащих витамины, минералы и аминокислоты, поддерживали здоровье и красоту. Достаточно было для этого употребить горсть орехов раз в два дня.

Куркума, тмин, шалфей, корица, фенхель, розмарин и анис помогали женщине поддерживать организм в тонусе и повышать либидо. На Востоке эти специи использовали как афродизиаки.