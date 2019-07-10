Названы продукты, которые помогут надолго сохранить упругость груди

Общеизвестный факт, что с возрастом грудь женщины на фоне гормонального сбоя теряет упругость. Однако врачи рассказали о продуктах, которые станут препятствием в обвисании груди, пишет Volg.mk.ru.
Практически все женщины старше 40 лет замечают изменения в форме груди и размере молочной железы. Женская грудь становится менее сексуальной и упругой. Врачи считают, что женщинам, чтобы вернуть прежние формы, не стоит торопиться пить лекарства и обращаться к пластическим хирургам. Они советуют изменить питание: добавить в него специи, орехи, виноград и некоторые растительные масла. Они увеличат жировую прослойку, которая предотвратит обвисание груди.
Так, женщины долгое время с помощью орехов, содержащих витамины, минералы и аминокислоты, поддерживали здоровье и красоту. Достаточно было для этого употребить горсть орехов раз в два дня.
Куркума, тмин, шалфей, корица, фенхель, розмарин и анис помогали женщине поддерживать организм в тонусе и повышать либидо. На Востоке эти специи использовали как афродизиаки.
Темный виноград, благодаря минералам, витаминам и биофлавоноидам, препятствует увяданию молочной железы. А красный виноград с помощью антиоксидантов замедляет процесс старения.