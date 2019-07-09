Пять доступных методов, помогающих похудеть лицу

1. Гимнастика для лица. Мышцы принято тренировать, и к мышцам лица это относится в полной мере - их важно поддерживать в тонусе, чтобы дольше сохранять четкие, а не расплывшиеся черты лица. Ежедневные несложные упражнения по гимнастике для лица делают мимические мышцы плотнее – благодаря этому лицо становится более подтянутым и выглядит моложе, пишет Medikforum.ru.

Какие упражнения для похудения лица полезно делать перед зеркалом:

петь гласные звуки, напрягая мышцы рта;

пытаться дотянуться нижней губой до носа, приподнимая подбородок;

широко открыв рот, проводить языком по губам;

втягивать и надувать щеки;

пытаться максимально сильно опустить и приподнять уголки рта;

вытягивать губы максимально далеко.

2. Кардиотренировки. Причиной излишней пухлости лица может быть банальный излишек веса, жировой прослойки. Кардиотренировки, утверждают эксперты, эффективно помогают стать стройнее, в том числе похудеть в лице. Для этого они рекомендуют 20-40 минут в день активного времяпрепровождения - бег, плавание в бассейне, велосипед, прогулка интенсивным шагом.

3. Избавление от отечности. Если утренние отеки на лице стали учащаться, можно попробовать заменить подушку - более высокая предпочтительнее для защиты от отечности. Также может помочь корректировка рациона – в него следует добавить яблоки, огурцы, петрушку, баклажаны, исключить алкоголь, молоко, орехи и острые приправы. Также нужно воздерживаться от активного потребления жидкостей по вечерам.

4. Минимум соли. Полностью отказываться от соли не нужно, но исключить из меню продукты, в которых слишком много соли (разные консервы, чипсы, полуфабрикаты и колбасные изделия), - рекомендуется. Уменьшив количество потребляемой соли, можно заметить разницу уже через несколько недель: лицо станет более худым.