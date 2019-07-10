Семь продуктов, от покупки которых стоит отказаться в супермаркете

1. Сладкие йогурты

Йогурты в баночках и бутылках могут быть полезными, но не те, что продают с разными фруктовыми добавками, сахаром и прочими вредными ингредиентами. Если вы рассчитываете похудеть на подобном продукте, то зря. В них нет ничего здорового, пишет Medikforum.ru. Поэтому от покупки такого продукта в супермаркете стоит воздержаться. А вот что будет полезно, так это не сладкий греческий йогурт. Добавив в него горсть ягод, можно получить аналогичный всем сладким йогуртам продукт, причём полезный.

2. Сладости

Очень часто супермаркеты запускают привлекательные акции, например, третий продукт в подарок. В связи с меняющимися тенденциями скидки стали чаще распространяться на сладости – конфеты, шоколад, печенье. Если вы закупились и устроили дома склад из сладостей, то рано или поздно начнёте есть всё это, причём не всегда в маленьких количествах. А отсюда – лишний вес, ожирение, диабет и другие проблемы со здоровьем. Поэтому лучше покупайте здоровые перекусы, например, орехи.

3. Сладкие газированные напитки

В подобном продукте вы не найдёте никакой пользы – один только сахар, причём в огромных количествах. Жажду такие напитки не утолят, а вот кариес и вздутие живота вам обеспечены. Лучше отказаться от подобной покупки в супермаркете и заменить их на воду или домашний лимонад.

4. Замороженные полуфабрикаты

Замороженные готовые блины, пицца, котлеты, голубцы, чебуреки – супермаркеты кишат подобными продуктами. Мы согласны, есть такое очень удобно. Достаточно положить на несколько минут в микроволновку – и готово! Но за продуктами, которые вы покупаете в супермаркете, кроется большая опасность. Много соли, сахара, консервантов, вредных компонентов – вот что такое полуфабрикаты. Гораздо лучше потратить немного времени и наготовить того же самого, но своими руками из проверенных продуктов.

5. Сок

Речь идёт о соке в тетрапаке. Здесь точно такие же претензии, как и к сладким газированным напиткам. В их составе есть сахар и соль, что само по себе уже превращает продукт в не самый полезный для здоровья. Поэтому лучше отказаться от такой покупки в супермаркете и приготовить свежевыжатый сок из фруктов или ягод самостоятельно.

6. Холодный чай

В этом продукте тоже много вредного. Он содержит сахар, но не дарит того ощущения, которое вы получили бы от натурального чая. Если хотите прохладного чая, то его стоит заварить самостоятельно и остудить в холодильнике. Всегда можно носить с собой, если перелить его в бутылку.

7. Обезжиренные продукты