Семь вещей, которые привлекают мужчин сильнее красоты

Самодостаточность

И кто только ни прошелся по внешности Присциллы — жены миллиардера Марка Цукерберга. Казалось бы, в объятьях самого богатого человека на планете должны оказаться пышногрудые и длинноногие красавицы. А нет, он почему-то выбрал в жены невысокую китаянку с внешностью, далекой от стандартов красоты. Безусловно, мужчины любят глазами, но это играет первостепенную роль на первых порах: по-настоящему женщина цепляет мужчину, только когда она самодостаточна, умна и интересна, пишет Wday.ru. Такая женщина ведет себя естественно, не пыжится, пытаясь что-то доказать. А все потому, что она любит и принимает себя такой, какая есть, и с самооценкой у нее тоже все в порядке. Ей комфортно здесь и сейчас. С такими комфортно и окружающим. А вот почему-то некоторые красавицы так и не находят себе пары, оставаясь одинокими. Похоже, походы к пластическим хирургам, косметологам не гарантируют счастливого замужества и вечной любви.

Женственность

Сегодня в тренде быть женственной. И дело тут отнюдь не только в платьице, каблуках, маникюре и красивом макияже, а в магической силе, притягивающей мужчин. Женственность — это полная противоположность бабству, здесь нет места крикам, истерикам и скандалам. Это прежде всего мягкость, легкость, гибкость и нежность. Женщина, наделенная подобными качествами, способна сразу же обворожить любого мужчину. Потому что, обладая интуицией и мудростью, она не соревнуется с мужчиной, не держит его на коротком поводке, а дарит комфорт, покой и свободу. А формат «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик» не только не привлекает, а наоборот, отталкивает мужчин.

Ухоженность

Девушки, не обладающие идеальными чертами лица и точеной фигурой, имеют все шансы привлечь достойных мужчин, а для этого им необходимо быть прежде всего ухоженными. Согласитесь, что мятая одежда, грязные волосы и облезлый маникюр мало кому могут понравиться. А вот безупречный вид как магнит притягивает взгляды не только мужчин, но и женщин. Помните, что чистая здоровая кожа, приятный аромат, идеальные волосы, ухоженные руки — оружие массового поражения всех мужчин.

Позитивный настрой