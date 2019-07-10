Семь вещей, которые привлекают мужчин сильнее красоты
«Не ходи со мною рядом, не смотри таким печальным взглядом, все равно твоя подружка лучше, хоть красивей ты ее», — пел когда-то Евгений Осин. О чем это? Все просто! Яркая внешность — это еще не гарантия того, что мужчины будут у ваших ног. Дурнушка, имеющая в своем арсенале определенные качества, может составить серьезную конкуренцию смазливым прелестницам из Instagram. Как надо себе вести, чтобы разбивать мужские сердца?
Самодостаточность
И кто только ни прошелся по внешности Присциллы — жены миллиардера Марка Цукерберга. Казалось бы, в объятьях самого богатого человека на планете должны оказаться пышногрудые и длинноногие красавицы. А нет, он почему-то выбрал в жены невысокую китаянку с внешностью, далекой от стандартов красоты. Безусловно, мужчины любят глазами, но это играет первостепенную роль на первых порах: по-настоящему женщина цепляет мужчину, только когда она самодостаточна, умна и интересна, пишет Wday.ru. Такая женщина ведет себя естественно, не пыжится, пытаясь что-то доказать. А все потому, что она любит и принимает себя такой, какая есть, и с самооценкой у нее тоже все в порядке. Ей комфортно здесь и сейчас. С такими комфортно и окружающим. А вот почему-то некоторые красавицы так и не находят себе пары, оставаясь одинокими. Похоже, походы к пластическим хирургам, косметологам не гарантируют счастливого замужества и вечной любви.
Женственность
Сегодня в тренде быть женственной. И дело тут отнюдь не только в платьице, каблуках, маникюре и красивом макияже, а в магической силе, притягивающей мужчин. Женственность — это полная противоположность бабству, здесь нет места крикам, истерикам и скандалам. Это прежде всего мягкость, легкость, гибкость и нежность. Женщина, наделенная подобными качествами, способна сразу же обворожить любого мужчину. Потому что, обладая интуицией и мудростью, она не соревнуется с мужчиной, не держит его на коротком поводке, а дарит комфорт, покой и свободу. А формат «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик» не только не привлекает, а наоборот, отталкивает мужчин.
Ухоженность
Девушки, не обладающие идеальными чертами лица и точеной фигурой, имеют все шансы привлечь достойных мужчин, а для этого им необходимо быть прежде всего ухоженными. Согласитесь, что мятая одежда, грязные волосы и облезлый маникюр мало кому могут понравиться. А вот безупречный вид как магнит притягивает взгляды не только мужчин, но и женщин. Помните, что чистая здоровая кожа, приятный аромат, идеальные волосы, ухоженные руки — оружие массового поражения всех мужчин.
Позитивный настрой
Позитивно настроенная женщина всегда открыта, она довольна собой и жизнью. Безусловно, с такой прелестницей мужчине, конечно, приятней общаться, нежели с угрюмой, депрессивной и зажатой. А все почему? Потому что в нашей действительности, и так переполненной негативом, проблемами, отрицательными эмоциями, подобная женщина с улыбкой на лице и распахнутым взглядом, в которой нет ни капли агрессии, как глоток свежего воздуха для любого мужчины. С такой милашкой, излучающей позитив, легче не только общаться, жить, преодолевать препятствия, но и строить планы и воплощать их в жизнь. Такая любого представителя мужского пола заставит не только идти за собой, но и поверить, что именно с ней у него все получится.
Чувство юмора
Девушки с хорошим чувством юмора вообще вне конкуренции. Во-первых, потому что хорошее чувство юмора — это редкость, ведь в основном на этой стезе можно встретить представителей мужского пола. Во-вторых, остроумная девушка заставит улыбнуться мужчину, поднимет ему настроение. В-третьих, куда бы вы ни пришли, рядом с ней всегда шумно и весело, она разрядит любую обстановку и поддержит беседу, потому что обладает неординарным умом. В общем, такие девушки — лакомый кусочек для мужчин.
Женская энергетика
У кого больше шансов заинтересовать мужчину: у женщин, у которых нет хобби, скучных и ничем не интересующихся, вечно жалующихся на нелюбимую работу; или у женщин, внутри которых есть та волшебная батарейка, не позволяющая им унывать и стоять на месте? Ив Сен Лоран говорил:
«Самый красивый макияж для женщин — это страсть».
И речь идет не только о страсти, с которой отдается женщина мужчине в постели. Здесь еще о внутреннем огне, о женской энергетике. Можно скучно поведать об интереснейшем фильме, а можно с таким азартом рассказать, как ты в магазин за молоком сходила, что не оставишь никого равнодушным. Если женщина живая, энергичная, она уже интересна, просто потому что рядом с ней нет места скуке и апатии, она своим темпераментом приводит все вокруг в движение, заражая других своей энергетикой. Разве мимо такой пройдет мужчина?
Умение слушать
К сожалению, женщины не всегда являются хорошими слушателями. Часто это связано с тем, что они любят поболтать, а еще перебивать и раздавать советы. Но если подружка поймет, потому что, скорее всего, сама такая же болтушка, то мужчина это не оценит. Женщина, умеющая внимательно слушать, сразу становится намного привлекательнее. Ведь, слушая мужчину, она дает понять, что уважает его как интересного собеседника и готова разделить с ним все его переживания. Кстати, в молчании есть свои плюсы. Научившись слышать мужчину, гораздо легче станет понимать его настроение, а значит, избегать в дальнейшем ссор. К тому же умение слышать развивает внутреннюю интуицию, которая поможет чувствовать своего собеседника.