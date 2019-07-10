Какие согревающие напитки соответствуют разным знакам Зодиака

Овен

Энергичности Овнам не занимать. Огненный напиток в виде горячего какао с тыквенным сиропом и мускатным орехом станет смелым решением для представителей этого знака Зодиака. Тёртый горький шоколад дополнит произведение искусства.

Телец

Тельцы – большие сладкоежки. Их можно удивить любимым горячим шоколадом с добавлением ароматной ореховой пасты. Воздушный зефир украсит прекрасный напиток.

Близнецы

Близнецам следует обязательно попробовать вкусный семейный напиток. Сидр из яблочного сока, карамельного сиропа с добавлением молотой корицы не оставит равнодушными представителей этого знака Зодиака.

Рак

Если приготовить Раку чашечку горячего глинтвейна, можно растопить и завоевать его сердце. При этом напиток должен быть безалкогольным.

Лев

Экспрессивным Львам подойдёт огненный напиток. Крепкий кофе с добавлением сладкого сиропа манго, острого перца и шапкой из взбитых сливок порадует представителей стихии Огня.

Дева

Девам наверняка понравится изысканный напиток. Горячий чёрный кофе со взбитыми сливками, молочным шоколадом и сиропом из мяты согреет в прохладные вечера.

Весы

Весам важен домашний уют, поэтому они предпочитают такой простой и согревающий напиток, как горячее молоко. А если в него добавить немного мёда и корицы, атмосфера в доме наполнится счастьем и добром.

Скорпион

Скорпионы следят за своим здоровьем и питанием. Лучшим вариантом согревающего напитка для них станет зелёный чай с мёдом и лимоном.

Стрелец

Стрельцов трудно удержать на одном месте. Идеальный напиток для них – экзотический чайный напиток масала. При его приготовлении используют специи, молоко, сахар и чёрный чай.

Козерог

Для уникальных представителей этого знака Зодиака подойдёт не менее необычный напиток. Глинтвейн на основе газированной воды отлично успокоит, согреет и вылечит больное горло.

Водолей

Простой кофе с молоком – это скучно для Водолеев. А вот если сдобрить его сладким сиропом из карамели и добавить шапку взбитых сливок, получится весьма экстравагантный напиток. Отличным дополнением станет зефир в шоколаде.

Рыбы