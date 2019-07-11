Самые модные и актуальные модели платья с бахромой в 2019 году

Особенно модными в этом сезоне 2019 года являются оттенки золота и серебра. А классический черный цвет вообще никогда не выйдет из моды и является универсальным. Кроме того, он подходит как к полной, так и к стройной фигуре. Белые варианты изделий выбирают те представительницы прекрасного пола, которые уверены в себе и в своих силах. При чем белый идет больше всего стройным девушкам. А вот роковой и страстный красный цвет подойдет полным женщинам. Бахрома сделает их образ презентабельным и уникальным. Особенно если у вас фигура песочные часы. Платье с бахромой можно носить с классическими ботильонами, туфлями, босоножками, кардиганами, высокими сапогами. Все зависит от фасона и того, куда вы собрались.