Самые модные и актуальные модели платья с бахромой в 2019 году
Платье с бахромой стало самым модным в этом сезоне и в гардеробе у каждой модницы оно просто обязано быть. Стоит отметить, что впервые такой наряд стал сверх популярен еще в 20-е годы прошлого столетия. Самыми актуальными считались стили Чикаго и латинские танцы. Мода постепенно сошла на нет на платье с бахромой. Однако в этом сезоне она снова возродилась. И вариантов нарядов существует на сегодняшний день просто огромное множество. Они отлично подходят к любой фигуре и бывают разной длины, фасона и цвета пишет Rsute.ru.
Платье с бахромой в этом сезоне набирает популярность все больше и больше
Все модницы в курсе того, что платье с бахромой не просто красиво и элегантно смотрится, но еще и превосходно скрывает все недостатки. Иными словами, такой наряд подойдет не только стройной представительнице прекрасного пола, но и девушке с лишними килограммами. Полненькие женщины вполне могут позволить себе надеть трендовую и модную вещицу и пополнить ею свой гардероб. Однако при этом следует учитывать особенности своей фигуры и правильно подойти к выбору платья с бахромой. Что представляет из себя наряд? При ходьбе бахрома как будто колышется и красиво переливается.
Если вы умеете шить, то к платью можно самой пришить бахрому в том месте, где вы сами считаете нужным. Или же есть другой и более быстрый и простой вариант – купить уже готовый наряд. Бахрому и другие аксессуары к платью можно купить в специализированном магазине без труда, если вы швея. Бахрома способна украсить абсолютно любой фасон, чем она выгодно отличается от других аксессуаров. Особенно отличается стиль Чикаго, который говорит о страсти девушки, грации, таинственности и особенной женственности.
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Особенно модными в этом сезоне 2019 года являются оттенки золота и серебра. А классический черный цвет вообще никогда не выйдет из моды и является универсальным. Кроме того, он подходит как к полной, так и к стройной фигуре. Белые варианты изделий выбирают те представительницы прекрасного пола, которые уверены в себе и в своих силах. При чем белый идет больше всего стройным девушкам. А вот роковой и страстный красный цвет подойдет полным женщинам. Бахрома сделает их образ презентабельным и уникальным. Особенно если у вас фигура песочные часы. Платье с бахромой можно носить с классическими ботильонами, туфлями, босоножками, кардиганами, высокими сапогами. Все зависит от фасона и того, куда вы собрались.