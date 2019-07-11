Как приготовить кекс в мультиварке на кефире

После выпекания кекс нужно просто перевернуть на тарелку, он сам выпадет из формы. Если прилип – осторожно постучите по дну формы рукояткой от ножа. Можно заранее выстелить дно чаши промасленной пергаментной бумагой, пишет Segodnya.ua.