Чт, 11.07.2019

Как приготовить кекс в мультиварке на кефире

Кекс. Фото иллюстративное

ФОТО: livejournal.com

Мультиварка прекрасно подходит для приготовления домашней выпечки. Лучше всего в ней получаются бисквиты, пироги из нежного теста, запеканки и кексы.

После выпекания кекс нужно просто перевернуть на тарелку, он сам выпадет из формы. Если прилип – осторожно постучите по дну формы рукояткой от ножа. Можно заранее выстелить дно чаши промасленной пергаментной бумагой, пишет Segodnya.ua.

Кекс на кефире в мультиварке

Ингредиенты:

  • Кефир — 1 стакан (200 мл)
  • Масло растительное — 0,5 стакана (100 мл)
  • Сахар — 360 г
  • Мука пшеничная — 260 г
  • Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Сахарная пудра (для украшения) — 20 г

Способ приготовления:

  1. Взбить куриные яйца с сахаром в пышный светлый крем.
  2. Добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар. Перемешать.
  3. Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку и взбить миксером до однородной массы.
  4. Чашу мультиварки смажьте растительным маслом и добавьте тесто.
  5. Готовьте в режим "Выпечка" в течение 50 минут. После завершения программы не вынимайте кекс из мультиварки еще 10 минут.
  6. В конце переложите на тарелку и украсьте сахарной пудрой.

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