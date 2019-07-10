Как избавиться от головной боли за пять минут

Сделать точечный массаж

Точечный массаж – это лечение путем давления на особые точки тела. Необходимо круговыми движениями массировать каждую точку в течение 2 минут. Головная боль пройдет очень быстро.

Сделать общий массаж головы

Если причина боли – это спазм, то массаж улучшит кровообращение и головные боли пройдут.

Необходимо запрокинуть голову, размять шею пальцами рук сверху вниз и наоборот. Делать так в течение минуты.

Потом начать массировать виски около 5 минут.

Затем начать массировать мочки ушей еще в течение 2 минут.

После массажа нельзя делать резких движений и 10 минут лучше просто полежать.

Провести ароматерапию

Раньше эфирные масла использовали для лечения разных болезней. Снять головную боль помогут:

Мята, Лаванда, Кориандр, Эвкалипт, Розмарин, Базилик, Липа.

Стоит отметить, что из-за того что эфирные масла очень концентрированы их нельзя наносить на кожу в неразбавленном виде.

Как можно использовать аромамасла:

Ванна

Диффузор

Аромалампа или свечи

Компресс

Ингаляция

Использовать стоит только натуральные масла, иначе проблему можно не решить, а только все усугубить.

Принять душ или ванну

Если причина боли нарушение кровообращения или спазм мышц, то нужно расширить сосуды, чтобы кровь циркулировала. Для стоит принять горячую ванну или душ. Можно добавить аромамасло.

Выпить чистой воды

Причиной головной боли может быть обезвоживание. Тем более летом такое часто происходит. Поэтому не стоит забывать следить за водным балансом.

Съесть лимон, имбирь или мяту

Есть продукты, которые помогают быстро справиться с головной болью. Например, лимон, мята, имбирь. Также можно сделать имбирную ингаляцию.

Еще корица помогает избавиться от головной боли. Они улучшает кровообращение. Но беременными и кормящим эта приправа запрещена.

Когда необходимо обратиться к врачу: