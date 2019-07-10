Гигантское свадебное платье весом более 63 килограммов: вы бы решились такое надеть?

В 39 лет мама троих детей вышла замуж за 42-летнего Кевина Смита. На брачную церемонию она приехала в розовом лимузине, на ней было самое шикарное и роскошное платье!

Свадебный наряд был специально создан дизайнерами с учетом пожеланий Ребекки. Огромную юбку поддерживали восемь колец, лиф был украшен кристаллами Сваровски. Оно было очень тяжелым - около 63 кг, то есть весило почти столько же, как и невеста. Одевать его помогали сотрудники свадебного салона и для этого потребовалось 20 минут, пишет Fabiosa.ru.

Невеста в этом платье с трудом протиснулась по церковному проходу к алтарю, чтобы произнести клятву верности. Но была счастлива, что ее мечта исполнилась!

Однако платье Ребекки не самое тяжелое в истории свадебных нарядов. Самым весомым считается платье «Фэнтези» от дизайнера Гейл Би - 181 кг! Оно изготовлено из 500 тысяч стеклянных жемчужин и более 400 тысяч кристаллов в комплекте с широким 6-метровым шлейфом.