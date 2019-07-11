Как одеваются закомплексованные женщины: признаки, выдающие их при первом взгляде

Что такое комплекс сам по себе? Это – восприятие своей личности через призмутого, какое впечатление мы производим на окружающих. Вот только мы не задумываемся о главном: это все происходит только в наших головах. Как правило, мы совершенно безразличны случайным встречным, а колкие комментарии обычно сильно утрированы.

Но время заглянуть в шкаф и проверить, не кричит ли одежда о том, что вы – женщина закомплексованная.

1. Цветовая гамма

Те из нас, которые не слишком озабочены мнением публики, одинаково комфортно чувствуют себя в любом оттенке одежды. В гардеробе закомплексованной женщины большинство вещей темных и серых тонов. Это объясняется тем, что она пытается слиться с толпой, не привлекать к себе внимания.

2. Бесформенные модели

Комплексы по поводу внешности могут быть и у эталонных красавиц. Девушки с идеальными фигурами часто считают себя слишком полными или худыми, от этого и прячутся за мешковатыми моделями oversize. Конечно, можно любить эдакий небрежный стиль, но женщина без комплексов не будет облачаться в балахоны постоянно.

3. Мамин look

Не каждой удается выработать собственный стиль даже с годами. Некоторые полагаются на вкус матерей, и до определенного возраста в этом нет ничего плохого. Но если вам за 40, а вы выглядите, как собственная мать или следуете ее модным советам, то время бить тревогу пришло давно.

4. Отсутствие золотой середины

И нарочитая простота, и злоупотребление аксессуарами, как и макияжем, плохи одинаково. Те, кто отказывается от косметики и красивой укладки, снова-таки, стремятся быть незаметными в толпе. Женщины, которые надевают все лучшее сразу, напротив, всеми силами пытаются доказать, что у них нет десятков комплексов. А они в действительности есть.

Редкий человек способен полюбить и принять себя со всеми настоящими и мнимыми недостатками. Но оглянитесь вокруг: каждый день мы видим сотни и тысячи лиц, но не запоминаем их. Случайно пойманный взгляд прохожего может не значить ровно ничего. Это наши комплексы заставляют нас съеживаться и пытаться стать еще более неприметными. Но сыграет ли мимолетная эмоция постороннего человека значимую роль в нашей судьбе? Или скажутся наши вид и поведение на нем каким-то образом в будущем? Очень маловероятно.

С детства нам услужливо приводили хорошие примеры и учили сравнивать себя с другими, воспитывая комплексы. А это заставляет нас годами принимать слишком близко к сердцу вещи, абсолютно неважные кому-либо, кроме нас.