Историк моды Марина Скульская: «Когда смотришь на страшных моделей, возникает ощущение, что ты – красавица»

- Высокие стандарты личной гигиены, душ, мыло и парфюм, изобретение нижнего белья.

- Почему в моде сегодня уродство и дешевые шмотки из сэконд-хэнда?

- Уродство в моде в модных фотосессиях, в рекламных компаниях многих брендов: это прием, позаимствованный у масс-маркета. После просмотра ролика с героиней самой обычной внешности, которая ловко справляется с домашними проблемами силами какого-нибудь очищающего средства, возникает ощущение, что ты красавица и умница. Точно такое же чувство собственного превосходства возникает, когда смотришь на страшных манекенщиц. Сразу хочется покупать — это и есть сверхзадача отдела маркетинга.

- Дешевые вещи или дорогие: Gucci или Zara?

- Я не сноб, но масс-маркет мне лично не по душе, поскольку я люблю одеваться необычно - необязательно ярко. Но сегодня масс-маркет - это не только миллионные тиражи, но и чудовищное загрязнение планеты, и рабский труд мастеров, благодаря чему мы можем покупать футболку за десять евро. Между Zara и Gucci есть масса брендов, ателье, молодых дизайнеров, в том числе, и эстонских. Лучше поддерживать их.

- В гардеробе женщины должно быть много вещей?

- Важно, какая это женщина, насколько насыщена и разнообразна ее жизнь в обществе. Мне кажется, вещей может быть немного, но менять их нужно непременно. У меня в гардеробе (он, кстати, открытый, так что к нему много претензий) есть вещи от любимых дизайнеров, которым более десяти лет, но «экспозиция» постоянно обновляется — иногда это спонтанная покупка, иногда продуманная.

- Твой прогноз по следующим трендам в моде?

- Все мировые показы следующего сезона уже прошли, только что — Неделя высокой моды, так что каждый, при желании, может следить за мировыми трендами: только где взять столько свободного времени? У многих модников это время есть. Прогноз от меня лично жизнеутверждающий: в моде по-прежнему абсолютно все — от скучных традиционных костюмов до самой сумасбродной эксцентрики, которую не часто встретишь даже на карнавале.

- Чего у тебя в гардеробе больше всего? Ты сама следишь за модой?

- Я слежу за модой, потому что это моя профессия, и потому, что мода мне интересна как отражение культуры.

Больше всего у меня оригинальных пиджаков: от разноцветного твида до черного хлопка с прорезями, обнажающими подкладку.

- Ты читаешь лекции по истории моды. Какая эпоха, на твой взгляд, является расцветом моды как творческого процесса?

- Несомненно, эпоха Средних веков, об этом я буду рассказывать 12 июля в Доме Хопнера на лекции «Придумано в Средневековье». Именно тогда родилась мода в нашем сегодняшнем понимании, тогда были изобретены жакеты, «пуховики», чулки и подвязки, платья со шлейфом и шнуровка, твердые духи и туалетные воды, кольца с бриллиантами для помолвки, тогда же утвердилась христианская и светская символика цветов, которой мы следуем до сих пор. Мне кажется, что мода интересна только на пересечении самых разных эпох и видов искусств. Об этом будут две мои лекции (на русском и английском языках) в рамках VI Международного литературного фестиваля «Дни Довлатова в Таллинне», который пройдет в Доме писателей с 23 по 25 августа.

- Назови пять элементов из прошлого, которые в моде сегодня?