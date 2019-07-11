Историк моды Марина Скульская: «Когда смотришь на страшных моделей, возникает ощущение, что ты – красавица»

Krasotka расспросила эту яркую и безмерно привлекательную женщину о смысле моды, о том, почему сегодня доминирует уродство, о том, чего нам ждать в будущем, о пятничной лекции про моду Средних веков и ее влиянии на наши дни.
- Мода имеет границы и национальности?
- Модный бизнес — весьма жесткий и очень традиционный. Как и в XVIII столетии французский стиль считается эталоном элегантности, английские добротные костюмы спорят с изящными итальянскими, родиной авангарда считается Япония, которой наследует Бельгия. Но арт-директорами французских, к примеру, люксовых брендов могут быть англичане, итальянцы, американцы, а команда больших Домов всегда интернациональна. С другой стороны, современная мода любит экзотику в самых различных ее проявлениях — это может быть и китайское национальное платье, и эстонское или костюм народов русского Севера. Все интересное, необычное — с точки зрения Западноевропейской культуры — сегодня актуально.
- Мода – это только маркетинг и бизнес, или есть еще смыслы?
- Мода, на мой взгляд — один из главных показателей свободы в обществе. Если можно носить то, что хочется, соблюдая, конечно, разумные правила общежития — значит, речь идет о демократии. Одежда помогает слиться с толпой, чувствовать себя комфортно в определенном кругу. Экстравагантный костюм, вечернее платье, молодежный стиль, наоборот, подчеркивают инаковость, нежелание быть как все.
- Почему мода меняется? Удобно носить те же фасоны много лет, сколько нервов можно сохранить!
- Мода меняется вместе с обществом, людьми, технологическим прогрессом. Есть психологическая усталость от старого, желание нового счастья, перемен, и легче всего купить хотя бы помаду или футболку, чем менять что-то по-настоящему в жизни. На самом деле, есть масса вечных стилей и вещей, которые не выходят из моды: джинсы, кроссовки, кеды, свитшоты и элегантная классика, вроде черно-белого костюма.
- Где сегодня столица моды?
- Если судить по мировым брендам — несомненно, в Париже. Все стремятся показаться именно там. Но и Милан играет свою главную роль в сфере мужского костюма.
- Что скажешь про эстонскую моду? Эстонки и местные русские по-разному одеваются?
- Скажем так: в Тарту принято одеваться креативно, необычно, стильно даже каждый день, а в Таллинне - это огромная редкость. А какого-то особого русского стиля я не вижу. В Таллинне все люди очень консервативны. Даже молодежь одета очень скромно. Зато почти невозможно определить социальное положение человека. Каблуки уже давно не показатель русской женщины, в платье в пол и на каблуках в театре можно встретить и эстонку.
В Петербурге толпа очень пестрая. Есть много течений в авангардной моде - и в люксе, и в демократичном сегменте. Грубо говоря, в России принято обращать на себя внимание, следить за модой, культивировать свой неповторимый стиль.
- Что считаешь самым главным достижением моды в истории человечества?
- Высокие стандарты личной гигиены, душ, мыло и парфюм, изобретение нижнего белья.
- Почему в моде сегодня уродство и дешевые шмотки из сэконд-хэнда?
- Уродство в моде в модных фотосессиях, в рекламных компаниях многих брендов: это прием, позаимствованный у масс-маркета. После просмотра ролика с героиней самой обычной внешности, которая ловко справляется с домашними проблемами силами какого-нибудь очищающего средства, возникает ощущение, что ты красавица и умница. Точно такое же чувство собственного превосходства возникает, когда смотришь на страшных манекенщиц. Сразу хочется покупать — это и есть сверхзадача отдела маркетинга.
- Дешевые вещи или дорогие: Gucci или Zara?
- Я не сноб, но масс-маркет мне лично не по душе, поскольку я люблю одеваться необычно - необязательно ярко. Но сегодня масс-маркет - это не только миллионные тиражи, но и чудовищное загрязнение планеты, и рабский труд мастеров, благодаря чему мы можем покупать футболку за десять евро. Между Zara и Gucci есть масса брендов, ателье, молодых дизайнеров, в том числе, и эстонских. Лучше поддерживать их.
- В гардеробе женщины должно быть много вещей?
- Важно, какая это женщина, насколько насыщена и разнообразна ее жизнь в обществе. Мне кажется, вещей может быть немного, но менять их нужно непременно. У меня в гардеробе (он, кстати, открытый, так что к нему много претензий) есть вещи от любимых дизайнеров, которым более десяти лет, но «экспозиция» постоянно обновляется — иногда это спонтанная покупка, иногда продуманная.
- Твой прогноз по следующим трендам в моде?
- Все мировые показы следующего сезона уже прошли, только что — Неделя высокой моды, так что каждый, при желании, может следить за мировыми трендами: только где взять столько свободного времени? У многих модников это время есть. Прогноз от меня лично жизнеутверждающий: в моде по-прежнему абсолютно все — от скучных традиционных костюмов до самой сумасбродной эксцентрики, которую не часто встретишь даже на карнавале.
- Чего у тебя в гардеробе больше всего? Ты сама следишь за модой?
- Я слежу за модой, потому что это моя профессия, и потому, что мода мне интересна как отражение культуры.
Больше всего у меня оригинальных пиджаков: от разноцветного твида до черного хлопка с прорезями, обнажающими подкладку.
- Ты читаешь лекции по истории моды. Какая эпоха, на твой взгляд, является расцветом моды как творческого процесса?
- Несомненно, эпоха Средних веков, об этом я буду рассказывать 12 июля в Доме Хопнера на лекции «Придумано в Средневековье». Именно тогда родилась мода в нашем сегодняшнем понимании, тогда были изобретены жакеты, «пуховики», чулки и подвязки, платья со шлейфом и шнуровка, твердые духи и туалетные воды, кольца с бриллиантами для помолвки, тогда же утвердилась христианская и светская символика цветов, которой мы следуем до сих пор. Мне кажется, что мода интересна только на пересечении самых разных эпох и видов искусств. Об этом будут две мои лекции (на русском и английском языках) в рамках VI Международного литературного фестиваля «Дни Довлатова в Таллинне», который пройдет в Доме писателей с 23 по 25 августа.
- Назови пять элементов из прошлого, которые в моде сегодня?
- Рубашка, легинсы, смокинг, костюм-«двойка», пуховик.