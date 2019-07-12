Как правильно выбрать бижутерию на лето 2019

Любишь модные аксессуары на лето и готова потратить на их скупку половину зарплаты? Рассказываем, что актуально носить летом 2019 и сразу предупреждаем: актуальное - это не обязательно то, что тебе подходит, это просто то, что сейчас носят. И помни: переборщить с летними аксессуарами очень просто. Постарайся не стать похожей на попугая, дорогая.