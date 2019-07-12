Как правильно выбрать бижутерию на лето 2019

Любишь модные аксессуары на лето и готова потратить на их скупку половину зарплаты? Рассказываем, что актуально носить летом 2019 и сразу предупреждаем: актуальное - это не обязательно то, что тебе подходит, это просто то, что сейчас носят. И помни: переборщить с летними аксессуарами очень просто. Постарайся не стать похожей на попугая, дорогая.
Универсальные советы по выбору модных украшений:
- Украшения делятся по стилям, поэтому если выбираешь серьги в виде ярко-синих ракушек, не нужно их носить в офис под деловой костюм. А под купальник на пляж не нужно цеплять металлические аксессуары - во-первых, это странно и неуместно, а во-вторых, металл нагреется на теле и причинит дискомфорт, пишет Lady.tochka.net.
- Смешивать желтый и белый металл можно, если все украшения в одном стиле. А если на тебе желтое обручальное кольцо из дутого золота и браслет Пандора - все вместе выглядит нелепо.
- Серьги-гвоздики хорошо смотрятся на маленьких ушках. Для них не подойдут массивные украшения. Такие серьги будут смотреться слишком громоздко. Для выхода в свет лучше всего подойдут длинные серьги. Для ношения на каждый день подойдут сережки-подвески. Они практичны и красивы.
- Колье принято сочетать с кольцом, а серьги - с браслетом или часами.
- Не сочетай несочетаемое. Эклектика - это модно и красиво, но уметь комбинировать разные по стилю вещи и аксессуары - талант. Никогда не носи бижутерию с драгоценностями, а полудрагоценные камни с драгоценными. Это считается моветоном.
Классические украшения, которые подходят под всё:
- Гвоздики;
- Тонкая цепочка без кулона;
- Тонкий браслет (нитью) без ничего;
- Обручальное кольцо нейтральное;
Casual украшения:
- Толстые цепи, массивные серьги, кольца и колье;
- Медальон под всё;
- Очень актуальны сейчас 3-5 цепочек в 1, от самой короткой (у шеи) до самой длинной;
Романтика:
- Ракушки;
- Жемчуг;
- Бахрома, перья, сердечки;
Бохо:
- Бисер, плетение;
- Крупные камни;
- Многослойность, кожа, ручная работа.