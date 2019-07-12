Пт, 12.07.2019
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Как правильно выбрать бижутерию на лето 2019

Бижутерия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mykola Lunov / PantherMedia / Mykola Lunov

Любишь модные аксессуары на лето и готова потратить на их скупку половину зарплаты? Рассказываем, что актуально носить летом 2019 и сразу предупреждаем: актуальное - это не обязательно то, что тебе подходит, это просто то, что сейчас носят. И помни: переборщить с летними аксессуарами очень просто. Постарайся не стать похожей на попугая, дорогая. 

Универсальные советы по выбору модных украшений:

  1. Украшения делятся по стилям, поэтому если выбираешь серьги в виде ярко-синих ракушек, не нужно их носить в офис под деловой костюм. А под купальник на пляж не нужно цеплять металлические аксессуары - во-первых, это странно и неуместно, а во-вторых, металл нагреется на теле и причинит дискомфорт, пишет Lady.tochka.net.
  2. Смешивать желтый и белый металл можно, если все украшения в одном стиле. А если на тебе желтое обручальное кольцо из дутого золота и браслет Пандора - все вместе выглядит нелепо.
  3. Серьги-гвоздики хорошо смотрятся на маленьких ушках. Для них не подойдут массивные украшения. Такие серьги будут смотреться слишком громоздко. Для выхода в свет лучше всего подойдут длинные серьги. Для ношения на каждый день подойдут сережки-подвески. Они практичны и красивы. 
  4. Колье принято сочетать с кольцом, а серьги - с браслетом или часами.
  5. Не сочетай несочетаемое. Эклектика - это модно и красиво, но уметь комбинировать разные по стилю вещи и аксессуары - талант. Никогда не носи бижутерию с драгоценностями, а полудрагоценные камни с драгоценными. Это считается моветоном.

Классические украшения, которые подходят под всё:

  • Гвоздики;
  • Тонкая цепочка без кулона;
  • Тонкий браслет (нитью) без ничего;
  • Обручальное кольцо нейтральное;

Casual украшения:

  • Толстые цепи, массивные серьги, кольца и колье;
  • Медальон под всё;
  • Очень актуальны сейчас 3-5 цепочек в 1, от самой короткой (у шеи) до самой длинной;

Романтика:

  • Ракушки;
  • Жемчуг;
  • Бахрома, перья, сердечки;

Бохо:

  • Бисер, плетение;
  • Крупные камни;
  • Многослойность, кожа, ручная работа.

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