Чт, 11.07.2019
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Летние детокс-смузи из фруктов: ТОП-4 рецепта

Смузи. Снимок иллюстративный

ФОТО: SCANPIX

Худеть к лету уже неактуально, а вот похудеть летом - самое время. Мы собрали для тебя ТОП-4 рецепта летних детокс-смузи из фруктов, которые помогут очистить организм.

Что такое смузи?

Это свежие фрукты и овощи, измельченные в блендере. Благодаря тому, что ингредиенты смузи не поддаются термообработке, они не теряют своих полезных свойств. Но всегда нужно помнить, что смузи это не просто напиток, а жидкая еда. Поэтому знай меру при употреблении. Кстати, пей детокс-смузи через два часа после основного приема пищи, пишет Tochka.net.

Зачем нужен детокс?

Детокс - это способ очистить организм от токсинов. Он заключается в кардинальном изменении питания, а самые популярные программы обычно содержат в детокс-меню соки и смузи.

Благодаря такому типу питания можно избавить пищеварительный тракт от перегрузки механической обработкой растительной пищи, и не стимулировать жевательными движениями выработку пищеварительных соков. Эти условия создают щадящие щадящую атмосферу для пищеварительной системы. При этом, детокс-система не вызывает чрезмерного аппетита. А вот салаты и зелень, которые ты ешь на растительной диете, обладают противоположными свойствами.

Во время детокса в организм поступает большое количество клетчатки, пектина, фруктозы, витаминов и микроэлементов.

ТОП-4 рецепта летних детокс-смузи с фруктами

Мы собрали для тебя четыре рецепта, которые помогут начать детокс и привыкнуть к употреблению смузи.

1. Лимонно-банановый смузи

Ингредиенты:

  • минеральная вода - 350 мл,
  • пучок листьев шпината,
  • два банана,
  • сок половины лимона,
  • один киви.

Приготовление:

  1. Помой листья шпината.
  2. Взбей в блендере очищенные бананы, шпинат, лимонный сок, киви и минеральную воду до однородной консистенции.

2. Бананово-сельдерейный детокс-смузи

Ингредиенты:

  • стебли сельдерея - две штуки,
  • пучок листьев шпината,
  • один банан,
  • сок половины лайма,
  • стакан воды.

Приготовление: 

  1. Помой стебли сельдерея и листья шпината.
  2. Взбей все ингредиенты смузи в блендере до однородной массы.

3. Яблочно-апельсиновый детокс-смузи

Ингредиенты:

  • один апельсин,
  • одно зеленое яблоко,
  • семена льна или чиа - одна чайная ложка,
  • пучок зелени по вкусу (салат, мята, мелисса, петрушка, укроп).

Приготовление:

  1. Сделай фреш из апельсина.
  2. Очисти яблоко от кожуры.
  3. Помой зелень.
  4. Замочи семена в воде.
  5. Взбей в блендере все ингредиенты.

4. Детокс-смузи из яблока и киви

Ингредиенты:

  • пучок листьев шпината,
  • пять листьев мяты,
  • один апельсин,
  • одно яблоко,
  • один киви.

Приготовление:

  1. Помой листья шпината и другую зелень.
  2. Выжми фреш из апельсина.
  3. Очисти яблоко и киви от кожуры.
  4. Сложи в блендер яблоко, киви и зелень.
  5. Залей фрукты фрешем.
  6. Взбей все до однородной массы.

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