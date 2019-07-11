Летние детокс-смузи из фруктов: ТОП-4 рецепта

Худеть к лету уже неактуально, а вот похудеть летом - самое время. Мы собрали для тебя ТОП-4 рецепта летних детокс-смузи из фруктов, которые помогут очистить организм.
Что такое смузи?
Это свежие фрукты и овощи, измельченные в блендере. Благодаря тому, что ингредиенты смузи не поддаются термообработке, они не теряют своих полезных свойств. Но всегда нужно помнить, что смузи это не просто напиток, а жидкая еда. Поэтому знай меру при употреблении. Кстати, пей детокс-смузи через два часа после основного приема пищи, пишет Tochka.net.
Зачем нужен детокс?
Детокс - это способ очистить организм от токсинов. Он заключается в кардинальном изменении питания, а самые популярные программы обычно содержат в детокс-меню соки и смузи.
Благодаря такому типу питания можно избавить пищеварительный тракт от перегрузки механической обработкой растительной пищи, и не стимулировать жевательными движениями выработку пищеварительных соков. Эти условия создают щадящие щадящую атмосферу для пищеварительной системы. При этом, детокс-система не вызывает чрезмерного аппетита. А вот салаты и зелень, которые ты ешь на растительной диете, обладают противоположными свойствами.
Во время детокса в организм поступает большое количество клетчатки, пектина, фруктозы, витаминов и микроэлементов.
ТОП-4 рецепта летних детокс-смузи с фруктами
Мы собрали для тебя четыре рецепта, которые помогут начать детокс и привыкнуть к употреблению смузи.
1. Лимонно-банановый смузи
Ингредиенты:
- минеральная вода - 350 мл,
- пучок листьев шпината,
- два банана,
- сок половины лимона,
- один киви.
Приготовление:
- Помой листья шпината.
- Взбей в блендере очищенные бананы, шпинат, лимонный сок, киви и минеральную воду до однородной консистенции.
2. Бананово-сельдерейный детокс-смузи
Ингредиенты:
- стебли сельдерея - две штуки,
- пучок листьев шпината,
- один банан,
- сок половины лайма,
- стакан воды.
Приготовление:
- Помой стебли сельдерея и листья шпината.
- Взбей все ингредиенты смузи в блендере до однородной массы.
3. Яблочно-апельсиновый детокс-смузи
Ингредиенты:
- один апельсин,
- одно зеленое яблоко,
- семена льна или чиа - одна чайная ложка,
- пучок зелени по вкусу (салат, мята, мелисса, петрушка, укроп).
Приготовление:
- Сделай фреш из апельсина.
- Очисти яблоко от кожуры.
- Помой зелень.
- Замочи семена в воде.
- Взбей в блендере все ингредиенты.
4. Детокс-смузи из яблока и киви
Ингредиенты:
- пучок листьев шпината,
- пять листьев мяты,
- один апельсин,
- одно яблоко,
- один киви.
Приготовление:
- Помой листья шпината и другую зелень.
- Выжми фреш из апельсина.
- Очисти яблоко и киви от кожуры.
- Сложи в блендер яблоко, киви и зелень.
- Залей фрукты фрешем.
- Взбей все до однородной массы.