Летние детокс-смузи из фруктов: ТОП-4 рецепта

Что такое смузи?

Это свежие фрукты и овощи, измельченные в блендере. Благодаря тому, что ингредиенты смузи не поддаются термообработке, они не теряют своих полезных свойств. Но всегда нужно помнить, что смузи это не просто напиток, а жидкая еда. Поэтому знай меру при употреблении. Кстати, пей детокс-смузи через два часа после основного приема пищи, пишет Tochka.net.

Зачем нужен детокс?

Детокс - это способ очистить организм от токсинов. Он заключается в кардинальном изменении питания, а самые популярные программы обычно содержат в детокс-меню соки и смузи.

Благодаря такому типу питания можно избавить пищеварительный тракт от перегрузки механической обработкой растительной пищи, и не стимулировать жевательными движениями выработку пищеварительных соков. Эти условия создают щадящие щадящую атмосферу для пищеварительной системы. При этом, детокс-система не вызывает чрезмерного аппетита. А вот салаты и зелень, которые ты ешь на растительной диете, обладают противоположными свойствами.

Во время детокса в организм поступает большое количество клетчатки, пектина, фруктозы, витаминов и микроэлементов.

ТОП-4 рецепта летних детокс-смузи с фруктами

Мы собрали для тебя четыре рецепта, которые помогут начать детокс и привыкнуть к употреблению смузи.

1. Лимонно-банановый смузи

Ингредиенты:

минеральная вода - 350 мл,

пучок листьев шпината,

два банана,

сок половины лимона,

один киви.

Приготовление:

Помой листья шпината. Взбей в блендере очищенные бананы, шпинат, лимонный сок, киви и минеральную воду до однородной консистенции.

2. Бананово-сельдерейный детокс-смузи

Ингредиенты:

стебли сельдерея - две штуки,

пучок листьев шпината,

один банан,

сок половины лайма,

стакан воды.

Приготовление:

Помой стебли сельдерея и листья шпината. Взбей все ингредиенты смузи в блендере до однородной массы.

3. Яблочно-апельсиновый детокс-смузи

Ингредиенты:

один апельсин,

одно зеленое яблоко,

семена льна или чиа - одна чайная ложка,

пучок зелени по вкусу (салат, мята, мелисса, петрушка, укроп).

Приготовление:

Сделай фреш из апельсина. Очисти яблоко от кожуры. Помой зелень. Замочи семена в воде. Взбей в блендере все ингредиенты.

4. Детокс-смузи из яблока и киви

Ингредиенты:

пучок листьев шпината,

пять листьев мяты,

один апельсин,

одно яблоко,

один киви.

Приготовление: