Просто нет: семь типов мужчин, которых надо посылать сразу

Увидишь одного из этих типов, разворачивайся и беги! Сейчас мы тебе расскажем почему.
1. Плейбой
Он может не быть красавчиком, но с первого взгляда ты этого не заметишь, и со второго тоже. Про таких говорят «невероятно харизматичные». Его внимание настолько льстит твоему самолюбию, что ты невольно включаешься в игру и даже не замечаешь, что внимание его к тебе весьма поверхностное, а твои обалденные ноги интересуют его куда больше, чем твой красный диплом, должность старшего аналитика, богатый внутренний мир и убойное чувство юмора, пишет Lisa.ru. Ему нет нужды вникать во все это, он с тобой ненадолго, потому что обалденные ноги (грудь и попа) есть не только у тебя.
Как его опознать
Манящий взгляд, отработанные шуточки, дежурные комплименты, готовая программа на вечер (секс включен по умолчанию).
Чем грозят отношения с ним
Бессонными ночами, полной гаммой переживаний от эйфории «такой классный парень в меня влюблен» до «что со мной не так, почему я все время влюбляюсь в идиотов». Разбитое сердце и потерянное время на десерт.
2. Маменькин сынок
Он не обязательно живет с мамой, но исправно звонит ей дважды в день, заезжает после работы и в выходные, интересуется ее мнением по всем вопросам, а если не интересуется, мама это быстро поправит. Выглядит, как хороший парень (такие с уважением относятся к родителям и всегда готовы им помочь), но это иллюзия. До хорошего парня ему еще грести и грести, однако мама бдительно следит, чтобы сына не заплывал за буйки в море самостоятельной жизни.
Как его опознать
Мамин номер у него на быстром наборе, а упоминает в разговорах он ее чаще, чем желтая пресса Ксению Собчак.
Чем грозят отношения с ним
Ты всегда будешь третей лишней. Он и мама будут в одном лагере, ты — в другом. Тебе кажется, что ты сможешь все изменить? Забудь, эту войну ты проиграла еще до знакомства с ним.
3. Золотая молодежь
Очень привлекательный типаж. Он образован, раскрепощен, богат и смотрит в будущее с уверенностью. Там у него папин бизнес или безбедное проживание в Европе. Зависит от того, чем занимается папа.
Как его опознать
Проблем с распознаванием не будет. Когда молодой парень выходит из «Майбаха», шансы, что он купил его сам, стремятся к нулю. Если вдруг и правда сам, береги его, как зеницу ока, это будущий Цукерберг или Павел Дуров (а может быть, и не будущий).
Чем грозят отношения с ним
Если ты сама не представитель той самой золотой молодежи (или, как вариант, не светское лицо), то шансов, что родители одобрят ваш брак, почти никаких — да, в этой среде, прям как в монаршьих семьях, без одобрения отца семейства не получится. Без моральных потерь не обойдется.
4. Агрессор
Агрессор, как и абьюзер, очень тонко и точно чувствуют, кого можно втянуть в нездоровые отношения. Начаться они, кстати, могут мирно и очень романтично, но закончатся точно плохо. Насколько плохо, зависит от того, как быстро ты унесешь ноги.
Как его распознать
Он легко ввязывается в споры и драки, неумеренно ревнив, часто критикует окружающих (тебя пока нет, но очередь дойдет), в особенности, твоих близких и друзей — ему надо во что бы то ни стало оттереть тебя от ближнего круга, ведь от них ты можешь получить поддержку. Его мучают перепады настроения — от сумасшедшей романтики до депрессии и обратно. Еще один признак, что парень не очень-то устойчив: ваш роман развивается реактивно, и он буквально через месяц готов вести тебя под венец.
Чем грозят отношения с ним
В самом легком случае испорченными нервами, в других все может быть гораздо хуже, вплоть до побоев или убийства. Мы не шутим и не преувеличиваем. Нет, он не изменится. И нет, это не любовь, а созависимость, психотерапевт поможет тебе от нее избавиться, а заодно проработать самооценку.
5. Трудоголик
Он хороший парень, только много работает. Очень много работает. Очень-очень много работает. Казалось бы, что же здесь плохого, если мужчина изо всех сил стремиться к успеху и материальному благополучию? Ничего, только трудоголизм не имеет ничего общего со здоровыми амбициями. Работа для такого мужчины — это не способ добиться профессиональных высот и заработать денег, это щит от жизни, которым он успешно прикрывается. Женщина ему нужна не для совместной жизни, а чтобы от него отстали. Секс, борщ и домашний уют — бонусы, приятные, но не обязательные.
Как его распознать
Он назначает свидания, сверяясь с календарем и своим напряженным графиком. А потом еще три раза переносит, потому что «на работе завал». Конечно, это может быть аврал, но если аврал длится больше месяца, либо парню надо менять работу, либо отношение к жизни.
Чем грозят отношения с ним
Вечера в одиночестве, выходные в одиночестве, отпуска в одиночестве. Вся жизнь в одиночестве. Правда, материальных проблем, скорее всего, не будет, столько работать и не заработать совсем ничего малореально.
6. Циник
Все-то в этой жизни он уже видел и все-то знает. И обо всем у него есть собственное мнение, обычно нелицеприятное. И он им щедро делится с окружающими, иногда маскируя желчь под юмор. Цинизм часто идет рука об руку со снобизмом. Тот еще коктейль.
Как его распознать
Это будет несложно. Больше трех едких комментариев за вечер — вполне себе сигнал к старту в противоположную от него сторону.
Чем грозят отношения с ним
Отравишься, если не физически, то морально.
7. Жадина
Себе он кажется разумным и бережливым, но мы-то знаем правду, он просто жмот, и это так же плохо, как мужчина-транжира. Во всем должна быть золотая середина.
Как его распознать
Коронные фразы:
«Ого, ну и цены в этом ресторане» и «По цене этого коктейля можно купить целую бутылку вина в магазине».
Чем грозят отношения с ним
Строгий учет и контроль каждой копейки в бюджете (а бюджет у вас точно будет общим, потому что такие ребята деньги мимо себя не пропускают), бесконечные упреки в транжирстве и бесконечно унылое, зато крайне бюджетное существование. Разве об этом ты всю жизнь мечтала?