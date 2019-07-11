Просто нет: семь типов мужчин, которых надо посылать сразу

4. Агрессор

Агрессор, как и абьюзер, очень тонко и точно чувствуют, кого можно втянуть в нездоровые отношения. Начаться они, кстати, могут мирно и очень романтично, но закончатся точно плохо. Насколько плохо, зависит от того, как быстро ты унесешь ноги.

Как его распознать

Он легко ввязывается в споры и драки, неумеренно ревнив, часто критикует окружающих (тебя пока нет, но очередь дойдет), в особенности, твоих близких и друзей — ему надо во что бы то ни стало оттереть тебя от ближнего круга, ведь от них ты можешь получить поддержку. Его мучают перепады настроения — от сумасшедшей романтики до депрессии и обратно. Еще один признак, что парень не очень-то устойчив: ваш роман развивается реактивно, и он буквально через месяц готов вести тебя под венец.

Чем грозят отношения с ним

В самом легком случае испорченными нервами, в других все может быть гораздо хуже, вплоть до побоев или убийства. Мы не шутим и не преувеличиваем. Нет, он не изменится. И нет, это не любовь, а созависимость, психотерапевт поможет тебе от нее избавиться, а заодно проработать самооценку.

5. Трудоголик

Он хороший парень, только много работает. Очень много работает. Очень-очень много работает. Казалось бы, что же здесь плохого, если мужчина изо всех сил стремиться к успеху и материальному благополучию? Ничего, только трудоголизм не имеет ничего общего со здоровыми амбициями. Работа для такого мужчины — это не способ добиться профессиональных высот и заработать денег, это щит от жизни, которым он успешно прикрывается. Женщина ему нужна не для совместной жизни, а чтобы от него отстали. Секс, борщ и домашний уют — бонусы, приятные, но не обязательные.

Как его распознать

Он назначает свидания, сверяясь с календарем и своим напряженным графиком. А потом еще три раза переносит, потому что «на работе завал». Конечно, это может быть аврал, но если аврал длится больше месяца, либо парню надо менять работу, либо отношение к жизни.

Чем грозят отношения с ним

Вечера в одиночестве, выходные в одиночестве, отпуска в одиночестве. Вся жизнь в одиночестве. Правда, материальных проблем, скорее всего, не будет, столько работать и не заработать совсем ничего малореально.

6. Циник

Все-то в этой жизни он уже видел и все-то знает. И обо всем у него есть собственное мнение, обычно нелицеприятное. И он им щедро делится с окружающими, иногда маскируя желчь под юмор. Цинизм часто идет рука об руку со снобизмом. Тот еще коктейль.

Как его распознать

Это будет несложно. Больше трех едких комментариев за вечер — вполне себе сигнал к старту в противоположную от него сторону.

Чем грозят отношения с ним

Отравишься, если не физически, то морально.

7. Жадина

Себе он кажется разумным и бережливым, но мы-то знаем правду, он просто жмот, и это так же плохо, как мужчина-транжира. Во всем должна быть золотая середина.

Как его распознать

Коронные фразы:

«Ого, ну и цены в этом ресторане» и «По цене этого коктейля можно купить целую бутылку вина в магазине».

Чем грозят отношения с ним