Как определить характер по внешности человека

Особенности тела человека могут рассказать о его характере

Занятия спортом и правильное питание дает человеку возможность делать свое тело таким как им нравится. Только формы изменить далеко не просто. Человеческое тело способно выдавать черты его характера и многое рассказать о его сущности, которые не скрыть.

Что может рассказать голова и шея человека о его характере:

шея остроконечного типа – говорит о том, что человек непостоянный и слегка завистливый;

небольшая голова на длинной шее – может быть показателем слабостей человека, возможно это меланхолик;

при наличии короткой – про человека можно сказать, что он недальновидный и слегка упертый;

толстая шея «похожая на бычью» — признак смелости и бесстрашия, если «львиная» — то это великодушный человек;

худощавая и длинная шея – говорит о робости и мечтательности.

О чем могут поведать плечи:

обладатели узких плеч с узкой грудной клеткой, опущенной вниз, иногда с небольшой горбатостью – говорит о том, что человек замкнут в себе и достаточно раним, порой часто такие личности слишком сильно копаются в себе;

при наличии развернутой клетки грудной с широкими плечами – говорит о целеустремленности человека и его открытости к окружающему миру, такие личности бывают бесстрашными.

О чем говорит живот человека:

при наличии у человека подтянутого и сильного живота – это его характеризует как выносливую и сильную натуру;

дряблость и обвисший – говорит о слабости натуры.

О чем говорят ноги и бедра:

когда человек является обладателем узких, сильных бедер, при этом с подтянутыми ягодицами – это показатель силы и выносливости его, такая личность быстро реагирует на ситуацию и умеет красиво из нее выходить;

если над бедрами нависают бока – такие люди болтуны;

обладатели широких и массивных бедер – упрямы, если к тому же у них округлые бедра – значит они мягкие личности;

если лодыжки не имеют четкого очертания при этом худые и слабые – такой человек похотлив;

сила в ногах при этом они худенькие – человек знает, чего хочет и целенаправленно движется к своей цели.

Особенности лица, которые многое могут рассказать о характере человека

Человек на интуитивном уровне может для себя сделать первое впечатление о человеке по его типу лица. Внешние качества могут как притягивать собеседника, так и сразу же отвергать, вызывая разного рода впечатление и эмоции.

О чем говорит лоб человека:

если человек является обладателем большого и выпуклого лба, не имея при этом на нем волос – это говорит об умении и потребности к завоеванию всеобщего признания. Если в дополнение он еще и круглый, то такой человек умелый лжец;

при наличии узкого лица, человек имеет длинный лоб, то это признак жестокости и порой даже тиранства;

если есть наличие волос на лбу, они имеют квадратный тип очертания, такая личность честна к себе и окружающим;

при наличии высоких залысин можно сказать о сильных мотивациях человека и его любви к путешествиям;

обладатели узкого лба склонны к легкой раздражительности и совсем не стрессоустойчивые;

низкий лоб говорит об ограниченност

О чем могут рассказать брови:

обладатели тонких и изогнутых бровей слегка надменны и амбициозны;

срастаются брови у сильных ревнивцев и порой грубых личностей;

при наличии косматости можно сказать о простом и искреннем нраве человека;

светлые бровки говорят о хорошем юморе и ветрености человека.

О чем могут рассказать глаза человека:

если глаза посажены глубоко и при этом маленькие, то человек завистлив и хитрый;

обладатели больших и широко раскрытых глаз любят мечтать и болтать;

небольшого размера глаза принадлежат любознательным красноречивым людям;

при наличии узких и пристальных глаз можно сказать о жестоких повадках человека;

огромные, ясные очи – говорят о лидерских способностях и уме.

О чем говорит нос человека:

обладатели острого носа склонны к строгости и вспыльчивости;

владельцы широкого и толстого носа часто бывают грубыми;

приподнятый нос говорит о том, что человек любит мечтать и капризничать;

при наличии длинного носа человека часто бывает строгим и злым.

О чем говорит рот человека: