Как определить характер по внешности человека

С давних времен появилась целая наука «физиогномика», которая позволяет узнать характер человека по его внешним данным. Внимательность всегда может принести много полезного, особенно если знать на что обращать внимание. Вот к примеру, древние китайцы знали, как пользоваться этой наукой и применяли ее для распознания личности своего противника, предугадывая его возможности. Восточные жители знали, что особенности внешности человека выдают его характер, главное понять, как правильно пользоваться полученной информацией, пишет Rsute.ru.
Особенности тела человека могут рассказать о его характере
Занятия спортом и правильное питание дает человеку возможность делать свое тело таким как им нравится. Только формы изменить далеко не просто. Человеческое тело способно выдавать черты его характера и многое рассказать о его сущности, которые не скрыть.
Что может рассказать голова и шея человека о его характере:
- шея остроконечного типа – говорит о том, что человек непостоянный и слегка завистливый;
- небольшая голова на длинной шее – может быть показателем слабостей человека, возможно это меланхолик;
- при наличии короткой – про человека можно сказать, что он недальновидный и слегка упертый;
- толстая шея «похожая на бычью» — признак смелости и бесстрашия, если «львиная» — то это великодушный человек;
- худощавая и длинная шея – говорит о робости и мечтательности.
О чем могут поведать плечи:
- обладатели узких плеч с узкой грудной клеткой, опущенной вниз, иногда с небольшой горбатостью – говорит о том, что человек замкнут в себе и достаточно раним, порой часто такие личности слишком сильно копаются в себе;
- при наличии развернутой клетки грудной с широкими плечами – говорит о целеустремленности человека и его открытости к окружающему миру, такие личности бывают бесстрашными.
О чем говорит живот человека:
- при наличии у человека подтянутого и сильного живота – это его характеризует как выносливую и сильную натуру;
- дряблость и обвисший – говорит о слабости натуры.
О чем говорят ноги и бедра:
- когда человек является обладателем узких, сильных бедер, при этом с подтянутыми ягодицами – это показатель силы и выносливости его, такая личность быстро реагирует на ситуацию и умеет красиво из нее выходить;
- если над бедрами нависают бока – такие люди болтуны;
- обладатели широких и массивных бедер – упрямы, если к тому же у них округлые бедра – значит они мягкие личности;
- если лодыжки не имеют четкого очертания при этом худые и слабые – такой человек похотлив;
- сила в ногах при этом они худенькие – человек знает, чего хочет и целенаправленно движется к своей цели.
Особенности лица, которые многое могут рассказать о характере человека
Человек на интуитивном уровне может для себя сделать первое впечатление о человеке по его типу лица. Внешние качества могут как притягивать собеседника, так и сразу же отвергать, вызывая разного рода впечатление и эмоции.
О чем говорит лоб человека:
- если человек является обладателем большого и выпуклого лба, не имея при этом на нем волос – это говорит об умении и потребности к завоеванию всеобщего признания. Если в дополнение он еще и круглый, то такой человек умелый лжец;
- при наличии узкого лица, человек имеет длинный лоб, то это признак жестокости и порой даже тиранства;
- если есть наличие волос на лбу, они имеют квадратный тип очертания, такая личность честна к себе и окружающим;
- при наличии высоких залысин можно сказать о сильных мотивациях человека и его любви к путешествиям;
- обладатели узкого лба склонны к легкой раздражительности и совсем не стрессоустойчивые;
- низкий лоб говорит об ограниченност
О чем могут рассказать брови:
- обладатели тонких и изогнутых бровей слегка надменны и амбициозны;
- срастаются брови у сильных ревнивцев и порой грубых личностей;
- при наличии косматости можно сказать о простом и искреннем нраве человека;
- светлые бровки говорят о хорошем юморе и ветрености человека.
О чем могут рассказать глаза человека:
- если глаза посажены глубоко и при этом маленькие, то человек завистлив и хитрый;
- обладатели больших и широко раскрытых глаз любят мечтать и болтать;
- небольшого размера глаза принадлежат любознательным красноречивым людям;
- при наличии узких и пристальных глаз можно сказать о жестоких повадках человека;
- огромные, ясные очи – говорят о лидерских способностях и уме.
О чем говорит нос человека:
- обладатели острого носа склонны к строгости и вспыльчивости;
- владельцы широкого и толстого носа часто бывают грубыми;
- приподнятый нос говорит о том, что человек любит мечтать и капризничать;
- при наличии длинного носа человека часто бывает строгим и злым.
О чем говорит рот человека:
- владельцы маленького рта являются капризными и при этом имеют слабую личность;
- большой рот говорит о том. Что человек смелый и смышлёный;
- если верхняя губа больше нижней, то это признак эгоизма;
- если нижняя губа больше верхней, то человек всегда берет свое желаемое;
- обладатели узкого рта скрытные личности, но при этом щепетильные.