Черничный творожный пирог: быстрый рецепт

Как приготовить черничный пирог? Не так сложно, как может показаться с первого взгляда, пишет Tochka.net. Для этого тебе понадобятся черника , духовка и рецепт, которым мы с тобой с удовольствием поделимся.
Этот рецепт отлично сочетает в себе и летний пирог, и десерт с ягодами. Так что включай духовку и приступай!
Ингредиенты:
- мука - 300 г,
- разрыхлитель - 2 ч.л.,
- сахар - 225 г,
- ванилин ¼ ч.л.,
- яйца - 2 шт.,
- сливочное масло - 100 г,
- творог 4% - 400 г,
- сметана - 200 г,
- черника - 500 г.
Приготовление:
- Смешай муку, разрыхлитель, яйца, ванилин, сахар и сливочное масло. Поначалу у тебя будет получаться крошкоподобная масса, но потом смесь станет мягкой.
- Когда смесь станет мягкой, начинай месить тесто руками.
- Застели форму для выпекания кондитерской бумагой.
- Утрамбуй тесто в форму для выпекания.
- Сформируй края, проткни тесто вилкой и поставь в духовку на 10-12 минут. Выпекай при температуре 180 градусов.
- Подготовь начинку: венчиком смешай творог, ванилин, сахар, сметану и чернику.
- Достань запекшееся тесто из духовки и залей в него начинку.
- Выпекай в духовке еще 30 минут при температуре 180 градусов.