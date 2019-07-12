Пт, 12.07.2019

Черничный творожный пирог: быстрый рецепт

Черничный творожный пирог. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jiri Hamhalter / PantherMedia / Jiri Hamhalter

Как приготовить черничный пирог? Не так сложно, как может показаться с первого взгляда, пишет Tochka.net. Для этого тебе понадобятся черника , духовка и рецепт, которым мы с тобой с удовольствием поделимся. 

Этот рецепт отлично сочетает в себе и летний пирог, и десерт с ягодами. Так что включай духовку и приступай!

Ингредиенты: 

  • мука - 300 г,
  • разрыхлитель - 2 ч.л.,
  • сахар - 225 г,
  • ванилин ¼ ч.л.,
  • яйца - 2 шт.,
  • сливочное масло - 100 г,
  • творог 4% - 400 г,
  • сметана - 200 г,
  • черника - 500 г.

Приготовление:

  1. Смешай муку, разрыхлитель, яйца, ванилин, сахар и сливочное масло. Поначалу у тебя будет получаться крошкоподобная масса, но потом смесь станет мягкой.
  2. Когда смесь станет мягкой, начинай месить тесто руками.
  3. Застели форму для выпекания кондитерской бумагой.
  4. Утрамбуй тесто в форму для выпекания.
  5. Сформируй края, проткни тесто вилкой и поставь в духовку на 10-12 минут. Выпекай при температуре 180 градусов.
  6. Подготовь начинку: венчиком смешай творог, ванилин, сахар, сметану и чернику. 
  7. Достань запекшееся тесто из духовки и залей в него начинку.
  8. Выпекай в духовке еще 30 минут при температуре 180 градусов.

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