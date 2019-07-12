Мнение эксперта: стоит ли использовать мочалку в ежедневном очищении кожи или она только наносит вред?

На самом деле я не всегда пропускала этот этап очищения. В детстве и юношестве каждый день я пользовалась губкой, причем настолько тщательно, что порой на нежной коже оставались красные пятна, которые приводили лишь к раздражению, сухости и стянутости.

Все изменилось пять лет назад, когда я отправилась на море и жила там три месяца. Поначалу я исправно пользовалась губкой, чтобы эффективно очистить кожу от соленой воды. Однако после первой же недели я решила, что мой идеальный загар (наконец-то я была не белокожей аристократкой, а обладательницей золотистого оттенка кожи) смоется после активного применения мочалки, и решила, что на время отпуска перестану ею пользоваться.

После первого месяца такого эксперимента я поняла, что качество моей кожи абсолютно не изменилось, она по-прежнему была нежной и здоровой. Когда я вернулась домой, моя рука даже не потянулась к губке, я поняла, что в ней нет никакого смысла, но это при условии, если ты используешь скраб. Раньше я пользовалась им один раз в неделю, но после отказа от мочалки стала применять два, а то и три раза, это позволяет удалить ороговевшие частички, а также добиться эластичной и упругой кожи.

Так я живу уже пять лет и не собираюсь ничего менять, ведь моя кожа и тело в идеальном состоянии.

А вот и мнение врача-косметолога:

Кожа как лица, так и всего тела в целом нуждается в периодическом (зависит от типа кожи) и глубоком очищении, которое позволит снять снятии поверхностный слой отмерших клеток эпидермального слоя кожи. Помимо этого в качестве бонуса мы получаем улучшение микроциркуляции за счет массажа, выравнивание рельефа кожи, то есть антицеллюлитное действие. Для этой цели можно пользоваться несколькими способами: скрабы, гоммажи и в том числе мочалка обыкновенная! Поэтому каждый должен для себя выбрать тот вариант очищения, который ему удобен.

Если вам все же нравится использовать мочалку, то нужно знать, что существуют натуральные и синтетические. Натуральные менее долговечны и являются идеальной средой для гниения, размножения бактерий. Особенной является мочалка из лыка — обладает бактерицидным действием за счет содержащихся в нем фитонцидов, пишет Wday.ru.

Что нужно знать при выборе мочалки