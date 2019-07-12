Топ-5 самых действенных способов побороть ненавистную икоту

Икота может возникнуть у любого абсолютно здорового человека. Она начинается из-за спазма мышц диафрагмы, в результате которого воздух резкими толчками проходит через голосовые связки и стимулирует их смыкание. Из-за этого возникает резкий и неприятный звук.

Икота смущает не только страдающего от него человека, но и окружающих. Особенно, если не удаётся быстро справиться с ней. Победить икоту помогут следующие проверенные способы.

1. Медленное питьё

Стакан воды способен снять мышечный спазм в нижней части грудной клетки, вызывающий икоту. Особенно эффективным этот способ является в случае, когда икота возникает из-за высокой скорости приёма пищи или переедания. Воду следует пить медленно небольшими глотками, слегка наклонив корпус вперёд. При этом необходимо следить за дыханием. Обычно для остановки икоты довольно 10 глотков воды.

2. Задержка дыхания

Для этого необходимо глубоко вдохнуть, чтобы воздух наполнил диафрагму и не выдыхать на протяжении 5-10 секунд. Однако, следует быть осторожным и не задерживать дыхание более чем на 30 секунд. Иначе может появиться головокружение и тошнота.

3. Смех

Если причиной икоты стал безудержный хохот, он может стать и способом избавления от неё. Во время смеха изменяется ритм и глубина дыхания, что поможет снять мышечное напряжение в диафрагме. В этом случае забавная статья или комедийный фильм могут стать отличным лекарством от икоты.

4. Тепло и сладости

Когда икота появляется в результате переохлаждения, лучшим способом победить её станет тепло. Для этого можно включить дополнительное отопление в комнате, надеть тёплые носки на ноги и закутаться в тёплое одеяло. Полезно бывает подкрепиться горячей пищей или выпить стакан чая. Тепло согревает горло и мышцы, при расслаблении которых исчезает и икота. Сладкое также может помочь победить икоту, поскольку они активизируют слюноотделение и смягчают горло.

5. Расслабление

Когда икота возникает в результате нервного напряжения или стресса, избавиться от неё поможет полное расслабление мышц. Для этого достаточно прилечь на удобный диван, укрыться тёплым мягким пледом и попытаться спокойно подумать о чём-нибудь приятном.

Если продолжительная икота была вызвана чрезмерным употреблением алкоголя, побороть её можно с помощью:

дыхательных упражнений;

расслабляющей гимнастики;

надувания бумажного или полиэтиленового пакета;

разжёвывания кусочка сухого хлеба, который следует проглотить, не запивая;

рассасывания нескольких крупинок сахара или кубика льда.